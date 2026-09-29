Torna il Vintage Fest: agli Hangar Creativi due giorni di shopping, atmosfera retrò e divertimento

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Livorno il Vintage Fest, l’appuntamento che unisce il fascino senza tempo del passato e la creatività contemporanea, per offrire al pubblico di tutta la Toscana e oltre un fine settimana di shopping vintage e atmosfere retrò

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Livorno il Vintage Fest, l’appuntamento che unisce il fascino senza tempo del passato e la creatività contemporanea, per offrire al pubblico di tutta la Toscana e oltre un fine settimana di shopping vintage e atmosfere retrò.

La seconda edizione del festival vintage più ganzo dell’autunno livornese si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 19:00, nella suggestiva cornice degli Hangar Creativi, in Via Carlo Meyer 65, la location perfetta per ospitare la Mostra Mercato di articoli vintage, remake e second-hand e gli eventi collaterali che renderanno davvero unico questo appuntamento.

Organizzato da Ganzo! Eventi Culturali, il festival si conferma un punto di riferimento per gli appassionati del settore, per i curiosi e per tutti coloro che amano uno stile autentico, sostenibile e ricco di storie da raccontare.

Per l’intero weekend del 10 e 11 ottobre, gli spazi post-industriali degli Hangar Creativi si animeranno con un’accurata selezione di espositori provenienti da tutta Italia, che porteranno in fiera un vasto campionario composto da:

– Abbigliamento vintage e second-hand selezionato: capi iconici dagli anni ’50 ai ’90, giacche in pelle, denim cult e pezzi unici;

– Accessori d’epoca, occhiali, gioielli, borse e articoli artigianali e da collezione;

– Vinili e Musica per intenditori: una vasta proposta di dischi a 33 e 45 giri, CD e Mix, per spaziare tra tutti i generi e tutte le decadi musicali;

– Oggettistica remake, handmade e design retrò: complementi d’arredo, illustrazioni e creazioni originali all’insegna del riuso creativo, per rendere unici la vostra casa e i vostri spazi.

Oltre alla Mostra Mercato di articoli Vintage, il secondo Vintage fest in terra labronica sarà ricco di eventi.

Per tutta la durata della manifestazione, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, sarà attiva l’area retrogaming & retro computer a cura di L’Antro del Riccio Retrogames, con postazioni di gioco in free-play per riscoprire le funzionalità e il divertimento delle vecchie console e dei computer di una volta. Per un tocco di stile ed eleganza, lo staff del Circus Barbershop sarà presente al Fest con dimostrazioni di hair and barber care dallo stile rock; a rendere l’atmosfera ancora più vintage, sarà l’esposizione di moto d’epoca curata dal Moto Club Livorno.

Presente in fiera anche la mostra “STOICHEIA. Gli elementi dell’arte” curata dall’Associazione Marte. L’esposizione riunisce le sculture di Taiguara Alves Giannotti, Andrea Moneta e Dietrich Goertz in un dialogo tra materia, tecnica e poetica. Tre artisti, tre linguaggi, si confrontano attraverso tre elementi fondamentali della natura e dell’arte: pietra, legno e metallo. Le opere costruiscono un percorso immersivo in cui la materia diventa esperienza sensoriale, invitando lo spettatore a entrare in relazione con la forza, la memoria e la trasformazione degli elementi.

Non mancherà il divertimento per i più piccoli, che fino a 13 anni anni potranno entrare gratuitamente al Fest e divertirsi con la Ludobike e i giochi in legno di Artegiocando.

Area bar per uno spuntino o un pranzo veloce tra un acquisto e l’altro e alle 17:00 scatta l’ora dell’Aperitivo Vintage: con 5,00 euro a persona potrai avere un cocktail a scelta dalla nostra lista ed un piattino di stuzzichini.

A rendere vivace e rumoroso il Vintage Fest Livorno saranno gli eventi di musica live e social dance che tornano anche in questa seconda edizione.

Sabato 10 ottobre alle 16:30 si esibiranno sul palco i The Big Monkey Live Band, con un concerto gratuito tra ritmi blues, rock’n’roll e surf music.

Anche domenica 11 ottobre sarà all’insegna del ritmo, con le esibizioni del duo di jazz acustico Café Ouvert alle 16:30 e alle 18:00 e il momento di Social Dance curato dalla scuola di ballo Jazz Road ASD, che dalle 17:30 scenderà in pista per far scatenare tutto il pubblico del Fest.

Dopo una prima edizione che ha visto un ottimo consenso da parte della città e del pubblico livornese, per questo secondo capitolo il Vintage Fest Livorno intende alzare ulteriormente l’asticella della qualità degli espositori e dell’esperienza, creando un evento dinamico, vivace e aperto a tutti, dove fare shopping consapevole, ascoltare buona musica e respirare un’atmosfera unica.

Per chi vuole vivere un weekend autunnale fuori dagli schemi, all’insegna della cultura, dello svago di qualità e della riscoperta del fascino del passato, l’appuntamento con il Vintage Fest Livorno è per sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00 agli Hangar Creativi. L’ingresso al Fest ha il costo accessibile di 4,00 euro a persona, con la possibilità di comprarlo online o direttamente all’entrata delle manifestazione e l’ingresso gratuito fino a 13 anni.

Email: [email protected]

Sito Web: ganzoeventiculturali.it

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