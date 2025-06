Torna in Fortezza Nuova la mostra Artè – L’Arte Abita

Dal 13 al 22 giugno la rassegna d’arte contemporanea e cultura visiva che trasforma uno dei luoghi più suggestivi della città in un laboratorio di creatività e visione condivisa

Dal 13 al 22 giugno 2025, la Fortezza Nuova di Livorno torna a essere il cuore pulsante della cultura cittadina grazie alla seconda edizione di ARTÈ – L’Arte Abita la Fortezza, una rassegna d’arte contemporanea e cultura visiva che trasforma uno dei luoghi più suggestivi della città in un laboratorio di creatività e visione condivisa. Promossa dalla Galleria d’Arte Fidanda e realizzata in collaborazione con la Fortezza Nuova, con la curatela dell’architetto Eleonora Sassoli, ARTÈ 2025 consolida una partnership ormai solida, basata sulla rigenerazione culturale e sull’apertura della Fortezza a progetti innovativi e inclusivi. Non una mostra nel senso tradizionale, ma un incontro tra persone, forme, memorie e visioni, un viaggio dentro la bellezza che si fa spazio, tempo e relazione. In questa seconda edizione, l’iniziativa si espande, si articola, si moltiplica. Dalla pittura alla scultura, dalle installazioni al vintage, ogni linguaggio trova voce e spazio in un contesto che non è solo architettura, ma memoria viva e presenza attiva.

Il nome stesso – Artè – è dichiarazione d’intenti: l’Arte è.

È vita che pulsa, è luce che si apre, è spazio abitato da visioni.

Un’estate livornese all’insegna della bellezza e dell’incontro. Con Ada Egidio, l’arte si fa racconto, la storia si fa presente, e la Fortezza si trasforma ancora una volta in un cuore pulsante di creatività. A Livorno, Ada Egidio porta una selezione di opere e oggetti che incarnano la sua idea di collezione: frammenti di memorie e slanci estetici che diventano racconto. La sua presenza ad ARTè 2025 non è solo una partecipazione, ma una vera e propria narrazione curatoriale, in cui il concetto di tempo diventa chiave interpretativa dello spazio. Insieme a lei, la vintage specialist Chiara Di Giacomantonio, co-curatrice della sezione “Vintage Selection”, arricchisce la proposta con un percorso dedicato alla bellezza d’epoca, tra oggetti rari e pezzi iconici.

Come si articolano gli spazi della Fortezza Nuova con Artè

Artè 2025 – L’Arte Abita la Fortezza si articola come un percorso diffuso, dove ogni spazio della Fortezza Nuova assume un ruolo specifico, trasformandosi in un contenitore vivo di visioni, linguaggi e relazioni.

La Fortezza diventa così una mappa artistica da attraversare, in cui ogni ambiente racconta un frammento di un progetto condiviso e corale.

Sala degli Archi – Gallerie in Fortezza

Spazio espositivo per gallerie, curato in chiave site-specific. Gli archi scandiscono un ritmo narrativo che alterna opere, visioni e prospettive.

Via di Fuga e Sala degli Archi – Vintage Selection

Percorso sotterraneo dedicato al vintage, curato da Chiara Di Giacomantonio. Un racconto estetico e culturale tra moda, oggetti e memoria.

Tra la Sala degli Archi e la Via di Fuga – Cesare Catania “Il Cuore della Terra – Phy Version”

L’imponente scultura, già installata, introduce i visitatori a una riflessione sulla soglia, sull’arte come rito e visione, diventando fulcro narrativo dell’intera edizione.

Sala del Forno – FORNO Project by FIDANDA

Esposizione curata da Sara Poli, che reinterpreta lo spazio storico con opere contemporanee.

Area Giochi – Spazio partecipato e inclusivo

Già attivata a maggio con il murales di Mario Madiai, l’area giochi si apre ora a laboratori, attività per famiglie e momenti di comunità. Già a maggio, infatti, l’artista Mario Madiai ha inaugurato idealmente il percorso con un intervento murale, mentre la grande scultura “Il Cuore della Terra – Phy Version” di Cesare Catania introduce una dimensione phygital, fondendo materia e digitale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©