Torna in scena l’Operetta al Museo di storia Naturale

Domenica 9 luglio alle ore 21,00 nella splendida cornice del Giardino dei Platani del Museo di Storia Naturale di Villa Henderson si festeggeranno i cento anni de “Il Paese dei Campanelli”

Domenica 9 luglio alle ore 21,00 nella splendida cornice del Giardino dei Platani del Museo di Storia Naturale di Villa Henderson si festeggeranno i cento anni de “Il Paese dei Campanelli”, la più celebre operetta italiana andata in scena la prima volta il 23 novembre del 1923 al Teatro Lirico di Milano, divenendo una delle più amate di questo genere musicale. A presentarci questa serata sarà la Compagnia Lirica Livornese con una selezione della celebre operetta, seguita da un viaggio musicale nel mondo dell’OPERETTA italiana ed Europea. Sarà un’antologia di arie, duetti e scene comiche recitate tratte dalle più celebri operette di tutti i tempi come: La Vedova Allegra, Il Paese dei Campanelli, Cin Ci Là, Il Paese del Sorriso, La Principessa della Czarda, La Duchessa del Bal Tabarin, Ballo al Savoy, Fior d’Haway. Il Paese dei Campanelli lega il suo successo alla leggerezza e all’allegria del testo, unito alle melodie facili e dall’impatto immediato. Un canovaccio fantasioso con un tocco di esotismo, un variopinto ed immaginario villaggio, con i suoi colorati costumi ed una elegante e garbata drammaturgia. La storia ci porta su un’immaginaria isola olandese dove sopra ad ogni casa c’è un piccolo campanile con un campanello. Secondo la leggenda, questi campanelli suonano ogni volta che si verifica un tradimento e a seminare il disordine nel tranquillo Paese dei Campanelli arriva una nave di marinai. Tanti equivoci e fraintendimenti che divertiranno il pubblico in una serata di festa. Parteciperanno allo spettacolo il comico di fama nazionale Matteo Micheli, che ha interpretato innumerevoli volte il ruolo di La Gaffe, il tenore lirico Massimo Gentili vincitore del premio Rosa del Tirreno 2022, la simpatica e frizzante soubrette Paola Pacelli, i con la partecipazione straordinaria della regina dell’Operetta COSETTA GIGLI artista poliedrica per molti anni protagonista di importanti allestimenti di operetta e finalista alla trasmissione televisiva The Voice Senior di Rai 1. Presenta la serata Franco Bocci grande conoscitore ed estimatore di questo genere di spettacolo con la direzione musicale al pianoforte di Stefania Casu. Ingresso libero con donazione liberale. È consigliata la prenotazione. Per Info e prenotazioni: 0586 266711 – 0586 266734 oppure inviare una mail a: [email protected]

Condividi: