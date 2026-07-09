Torna “Io Vado a Orciano” con Piotta, Gary Baldi Bros e The Bluebeaters

La 16esima edizione del festival a ingresso gratuito animerà le serate estive. Obiettivo: sostenere i progetti di accoglienza pediatrica di A.G.B.A.L.T. Onlus di Pisa.

Saranno tre giorni di fuoco, musica e grande cuore quelli in arrivo con la sedicesima edizione di “Io Vado a Orciano… insieme per aiutare gli altri”. Un appuntamento ormai storico e imperdibile, capace di unire l’intrattenimento di altissimo livello a un profondo impegno sociale, seguendo una filosofia che da sempre contraddistingue il festival: zero biglietti, ingresso gratuito per tutti e tanto spirito di condivisione.

IL PROGRAMMA MUSICALE Il palco di “Io Vado a Orciano” si prepara a ospitare artisti di calibro nazionale, con una proposta musicale ricca e variegata per tutte e tre le serate:

Venerdì 17 La partenza sarà scoppiettante con il live di Piotta . Rapper e produttore che non ha bisogno di presentazioni, in attività da oltre 30 anni, porterà sul palco il suo vasto repertorio storico e i brani del suo nuovo disco. L’area aperitivo (dalle 19:30) sarà affidata all’eleganza del Mirall Duo , formato dalla voce di Greta Ciurlante e dal piano di Andrea Garibaldi. Dalle 23:30, chiusura all’insegna del rock con il Dj Set di Dome la Muerte .

La partenza sarà scoppiettante con il live di . Rapper e produttore che non ha bisogno di presentazioni, in attività da oltre 30 anni, porterà sul palco il suo vasto repertorio storico e i brani del suo nuovo disco. L’area aperitivo (dalle 19:30) sarà affidata all’eleganza del , formato dalla voce di Greta Ciurlante e dal piano di Andrea Garibaldi. Dalle 23:30, chiusura all’insegna del rock con il Dj Set di . Sabato 18 luglio: Il sabato vedrà l’attesissimo ritorno dei Gary Baldi Bros . I “fratellini” tornano a infiammare Orciano dopo ben 10 anni, Viento del Sur , progetto musicale che propone un viaggio sonoro tra Sud America e Mediterraneo a ritmo di folk, bossa nova e flamenco. Fino a tarda notte, dj set a cura di 500Miles & Charlie .

Il sabato vedrà l’attesissimo ritorno dei . I “fratellini” tornano a infiammare Orciano dopo ben 10 anni, , progetto musicale che propone un viaggio sonoro tra Sud America e Mediterraneo a ritmo di folk, bossa nova e flamenco. Fino a tarda notte, dj set a cura di . Domenica 19 luglio: Gran finale affidato a The Bluebeaters feat. Bunna & Syl. Lo storico gruppo, noto per aver accompagnato a lungo Giuliano Palma, torna in un’esplosiva versione live guidato da Bunna (storico frontman degli Africa Unite) e Syl. L’aperitivo sarà invece animato da Luca Burgalassi,

CIBO LOCALE E CONDIVISIONE Tutto questo sarà accompagnato da un’ampia area ristoro coperta. Il pubblico potrà gustare prodotti locali e genuini e, da quest’anno, faranno il loro grande ritorno i celeberrimi panini del festival. Un momento di festa perfetto per stare in compagnia e regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno.

LA MISSIONE BENEFICA: 75.000 EURO DONATI IN 16 ANNI L’anima di “Io Vado a Orciano” rimane la beneficenza. Nel corso di questi 16 anni, grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico, la manifestazione è riuscita a donare ben 75.000 euro. Anche quest’anno, l’intero sforzo dell’organizzazione andrà a sostegno di A.G.B.A.L.T. Onlus di Pisa (Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore). Nello specifico, i fondi aiuteranno a finanziare i progetti “L’isola dei Girasoli” e il “Villaggio del Sorriso”: due strutture d’eccellenza, pensate e progettate su misura per accogliere adeguatamente i bambini (e le loro famiglie) che giungono a Pisa per sottoporsi a delicate terapie oncologiche o al trapianto di midollo osseo.

Tre giorni da non perdere. Tre giorni di festa per divertirsi e, soprattutto, aiutare gli altri. Insieme.

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