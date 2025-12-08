Torna la Befana Ribelle: al via la 5ª edizione della raccolta solidale dei tifosi Pielle

Dolci, caramelle e calze per i bambini della città: Rebels Curva Sud e Rebels Girls rilanciano l’iniziativa benefica. Domenica 14 banchetto al PalaMacchia

La Befana, a Livorno, ha un cuore biancoazzurro. Per il quinto anno consecutivo i Rebels Curva Sud e le Rebels Girls Pielle hanno dato ufficialmente il via alla Befana Ribelle, la grande raccolta solidale dedicata ai bambini meno fortunati della città. Un’iniziativa che, stagione dopo stagione, è cresciuta grazie al contributo dei tifosi e di tanti cittadini che, pur non frequentando il palazzetto, hanno scelto di dare una mano.

L’obiettivo è semplice e concreto: raccogliere caramelle, cioccolatini, dolcetti e altre piccole golosità che le ragazze della Curva trasformeranno in centinaia di calze della Befana. A distribuirle saranno diverse realtà del territorio, tra cui Amici della Zizzi Onlus, Appartenenza Labronica, data-end=”1164″>Pediatria di Livorno, Caritas, la Chiesa dei Cappuccini e altri enti impegnati nel supporto alle famiglie.

Dove consegnare i dolcetti

La raccolta è già attiva in vari punti della città e non solo:

Romei Auto – Viale Ippolito Nievo 46

data-start=”1404″ data-end=”1470″> Bar L’Acquamarina – Largo Christian Bartoli 12 (Tre Ponti)

data-start=”1404″ data-end=”1470″> Fiori Ape Maia – Via dell’Ardenza 10 (davanti ai cimiteri)

Panificio Sapori di Casa – Via Alighieri 8, Stagno

La Stanza – sede Rebels presso il Circolo Carli Salviano (ingresso da via dei Pelaghi) – aperta martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30, oltre a eventuali aperture straordinarie.

A questi punti si aggiungerà il banchetto al PalaMacchia, domenica 14, in occasione della partita casalinga della Pielle: qui sarà possibile consegnare dolciumi o lasciare un piccolo contributo, che sarà poi utilizzato per acquistare altro materiale da inserire nelle calze.

Una tradizione che cresce – Anno dopo anno la Befana Ribelle ha aumentato numeri e partecipazione, diventando una delle iniziative sociali più sentite dal mondo biancoazzurro. Le Rebels Girls auspicano di superare anche questa volta i risultati della passata edizione, facendo leva sulla generosità dei tifosi e di tutta la città.

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

Tutte le iniziative sociali della Curva sono raccolte nella pagina “Cuore Biancoazzurro”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©