Torna la Cena sulla Terrazza, fino a 500 posti disponibili

L'evento, giunto alla terza edizione, è organizzato da Confcommercio e si svolgerà il 28 giugno nel giorno del Palio. La presidente Marcucci: “Appuntamento simbolo della nostra estate. La città si ritrova e si mostra al meglio, promuovendo le sue eccellenze". La presidente Garaffa Cristiani: "Investire nella cultura enogastronomica significa rafforzare l’economia del territorio". Per informazioni e prenotazioni: [email protected] e 0586/1761052

di Giulia Bellaveglia

Sabato 28 giugno alle ore 20, al termine della gara remiera più celebre, il Palio Marinaro, torna uno degli eventi più attesi dell’estate livornese: la “Cena sulla Terrazza”. Giunta alla sua terza edizione, la serata, organizzata da Confcommercio Livorno, avrà luogo nella bella cornice della Terrazza Mascagni mescolando eleganza, sapori e orgoglio territoriale. “Un appuntamento simbolo della nostra estate – dice Francesca Marcucci, presidente provinciale di Confcommercio – La città si ritrova e si mostra al meglio, promuovendo le sue eccellenze. Con questa idea valorizziamo il lavoro di ristoratori, produttori e artigiani, e raccontiamo l’identità della nostra terra: fatta di gesti antichi, tramandati e vivi grazie a chi ogni giorno sceglie la qualità e la tradizione”. Il menù, pensato dall’Associazione Cuochi Livornesi, omaggia la cucina locale: “Voglia di cee” per antipasto, “Calamarata alla triglia livornese”, “Seppie in zimino”, e un inedito “Tiramisù al ponce”. Le portate saranno accompagnate da vino Terradonnà di Suvereto. Caffè e amaro Tamaro. I prodotti provengono da aziende del territorio come il Panificio Dino Domenici, parte del Consorzio Pane Toscano Dop, The Coffy Way e Olio d’autore, simbolo di innovazione e artigianalità. L’evento gode del patrocinio del Comune di Livorno, della Regione Toscana, della Fondazione Lem, di Vetrina Toscana e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ed è sostenuto da numerosi partner come ad esempio Sella Fast-Card, Loveco, Generali Agenzia Cairoli e George Menaboni Srl. Alla preparazione contribuisce anche la Fondazione Caritas, mentre la Fisar curerà il servizio dei vini. Il direttore di Confcommercio, Federico Pieragnoli, sottolinea l’importanza della rete. “La Cena – afferma – è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Dopo ogni edizione riceviamo richieste da tutta Italia. Il mix tra bellezza, convivialità e qualità fa desiderare di essere a Livorno”. “Tutto nello spirito di Vetrina Toscana – aggiunge la presidente provinciale Fipe Federica Garaffa Cristiani – e della tradizione enogastronomica locale. Investire nella cultura enogastronomica significa rafforzare l’economia del territorio. Significa dare futuro alle piccole imprese. Significa creare occasioni di formazione e occupazione, soprattutto per i giovani”. L’atmosfera sarà impreziosita dal verde donato da Fabio Melani, dai gazebo forniti dall’Associazione Ambulanti Fiva Confcommercio e da un tocco di eleganza con il bracciale della Gioielleria Martini raffigurante la Terrazza Mascagni, il cui vincitore verrà estratto tra i partecipanti. Prezzo della cena: 55€. Per ulteriori informazioni e prenotazioni [email protected] oppure 0586/1761052. L’evento è aperto a tutti fino ad esaurimento dei 500 posti disponibili.

