Torna la Ciclovela

Sabato 25 aprile torna il tradizionale appuntamento con la Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale di Livorno. Si pedalerà vicino al mare in compagnia di guide esperte che racconteranno le regate visibili dalla costa per condurci i anche all’interno dell’Accademia Navale per una visita guidata. L’appuntamento è alle 11 alla Darsena nuova di Porta a Mare di fronte al centro commerciale delle officine storiche. Partenza alle ore 11.30. Percorso pianeggiante di dieci chilometri, della durata durata di un ora e mezza. Partecipazione libera e gratuita senza necessità di iscrizione.

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