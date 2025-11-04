Torna la compagnia MSG con Dancing Queen, il musical ispirato agli ABBA

La compagnia di musical MSG (Musical Show Group) torna a sorprendere il pubblico con la sua ultima produzione: "Dancing Queen", un musical liberamente ispirato al celebre film "Mamma Mia!" con musiche in lingua originale degli ABBA

La compagnia di musical MSG (Musical Show Group) torna a sorprendere il pubblico con la sua ultima produzione: “Dancing Queen”, un musical liberamente ispirato al celebre film “Mamma Mia!” con musiche in lingua originale degli ABBA.

Il musical, diretto da Sara Del Vivo, è un omaggio alla musica degli ABBA, uno dei gruppi più amati e rispettati della storia della musica pop. Le canzoni più famose del gruppo svedese, come “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Take a Chance on Me” e “The Winner Takes It All”, saranno interpretate da un cast di giovani talenti che si esibiranno sul palcoscenico con energia e passione.

La storia segue un gruppo di amici che si ritrovano dopo anni per il matrimonio della loro amica Sophie, che vuole scoprire l’identità del padre prima di sposarsi. La vicenda si sviluppa tra amore, amicizia e musica, con le canzoni degli ABBA che accompagnano i protagonisti nelle loro avventure e disavventure.

Il cast è composto da giovani attori e cantanti e ballerini che hanno già dimostrato le loro abilità in precedenti produzioni. La regia di Sara Del Vivo è affidata a un team di professionisti che hanno lavorato a suo fianco per creare uno spettacolo emozionante e coinvolgente. Assistente alla regia Benedetta Cuchel e il vocal coach Diego Pieri.

Le coreografie di Sara Del Vivo e Sarah Menconi.

MSG si avvale della collaborazione del Centro Studi Armonia Danza, diretta da Martina Cecchini.

Non perdete l’occasione di assistere a questo spettacolo incredibile! Acquistate i vostri biglietti ora su Live Ticket e non mancate alla prima di “Dancing Queen” il 21 novembre al Cinema Teatro Salesiani.

“Dancing Queen” è un musical che sicuramente piacerà ai fan degli ABBA e a chiunque ami la buona musica e il teatro.

Per info: 328 7494974.

Condividi:

Riproduzione riservata ©