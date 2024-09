Torna la grande festa di piazza Effetto Garibaldi

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, dalle 19.45 alle 01.00, spettacoli itineranti, concerti, animazioni circensi e mercatini animeranno piazza Garibaldi e piazza dei Mille passando da via Garibaldi, via della Pina d’Oro e via del Pettine. Inoltre le baracchine di piazza Garibaldi resteranno aperte per attività rivolte prevalentemente a bambini e bambine e a servizio del quartiere. Tramonti, Lem: "Ogni sera piazza Garibaldi ospiterà l’esibizione di un comico seguita da quella di un coro; in piazza dei Mille due spettacoli musicali a sera; in via Garibaldi le band itineranti e in via della Pina D’Oro (angolo via Terrazzini) le animazioni circensi"

Dopo il “numero zero” lanciato lo scorso anno, il quartiere Garibaldi torna ad illuminarsi con una tre giorni di festa di piazza libera e gratuita organizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per conto del Comune di Livorno. Le sere di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre le strade e le piazze del quartiere saranno libere dalle auto per lasciare posto, dalle 19.45 alle 01.00, a Effetto Garibaldi 2024. Spettacoli itineranti, concerti, animazioni circensi e mercatini animeranno Piazza Garibaldi e Piazza dei Mille passando da via Garibaldi, via della Pina d’Oro e via del Pettine. Una prima novità di quest’anno è la presenza, proprio in via del Pettine, di un gruppo di associazioni coordinate dalla Mezclar22 Aps. L’obiettivo è la valorizzazione del ruolo dell’associazionismo che l’amministrazione sostiene con questa e con iniziative artistiche similari, come ad esempio Garibaldissima. Inoltre, nelle tre serate della manifestazione le associazioni che, in coprogettazione con il comune Livorno, animano le baracchine di Piazza Garibaldi resteranno aperte e svolgeranno le loro attività rivolte prevalentemente a bambini e bambine e a servizio del quartiere. Non meno importante, lo spot che verrà acceso sul progetto di realizzazione di un angolo Rainbow nella piazzetta tra via dell’Oriolino e via Garibaldi, con la presentazione di un rendering e la raccolta di idee e proposte. Si tratta di un primo step per la riaffermazione dei valori di inclusività, tolleranza e lotta all’omofobia che, qui come altrove, passa anche da iniziative di caratterizzazione visiva di aree o tratti di strade cittadini. “Le cose che funzionano non le lasciamo indietro e non le perdiamo per strada ed Effetto Garibaldi è senza dubbio una di quelle” ha esordito il sindaco Salvetti. “Per questo abbiamo pensato di riproporre l’evento nel periodo di settembre come ulteriore coinvolgimento del quartiere dopo Garibaldissima. Tre giornate che serviranno a rendere il rione più bello, più vissuto, più accogliente. A livello organizzativo abbiamo pensato di valorizzare ulteriormente le aree che lo scorso anno sono rimaste più scoperte, cioè il tratto che unisce piazza Garibaldi a piazza dei Mille. Un elemento di novità e interesse è il lavoro iniziato su via Garibaldi come Rainbow Street, ovvero strada che vorremmo dedicare ai temi dei diritti e alle tematiche del mondo arcobaleno. Le nostre idee sono state condivise e approvate dai commercianti di via Garibaldi”. “Abbiamo avuto una particolare pressione da parte dei commercianti affinché ci fosse una riproposizione di quanto fatto lo scorso anno” ha affermato l’assessore al Turismo Rocco Garufo. “La loro aspettativa è che Effetto Garibaldi diventi un appuntamento fisso di valorizzazione e presidio culturale del quartiere anche in collegamento con l’offerta degli esercizi commerciali locali. Come assessorato guardiamo a questa iniziativa anche come ad uno strumento di promozione turistica. Stiamo inoltre lavorando su altre iniziative che insisteranno sul centro città”. Ha affermato Adriano Tramonti, responsabile organizzazione eventi di Fondazione LEM: “Anche quest’anno i palchi destinati allo spettacolo saranno due: quello di Piazza Garibaldi e quello di Piazza dei Mille, quest’ultimo con la direzione artistica affidata al Frankie Pub. Piazza Garibaldi ospiterà per tutti e tre i giorni l’esibizione di un comico seguita da quella di un coro, Piazza dei Mille due spettacoli musicali a sera, via Garibaldi le band itineranti e via della Pina D’Oro (angolo via Terrazzini) le animazioni circensi. Novità di quest’anno sarà la luminaria allestita tra Piazza dei Mille, Via della Pina d’Oro, via del Pettine e Piazza Garibaldi con il richiamo alle feste di quartiere di un tempo e alla socializzazione che le caratterizzava”.

Di seguito il programma giornaliero

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

PIAZZA GARIBALDI

Ore 21.30- Claudio Marmugi in “Garibaldissimo”

Il comico Claudio Marmugi a ruota libera su attualità, società, mondo, Livorno, Pisa e altri pianeti persi dell’Universo. Tra satira sociale e di costume (con spruzzatine, qua e là, di stoccate politiche), uno spettacolo scacciapensieri adatto ad ogni età che non mancherà di far ridere e riflettere. Claudio Marmugi, un passato a Zelig Off e Zelig Circus, è penna del Vernacoliere e del Tirreno. Come attore ha partecipato a una ventina di film e dal 2013 anni è un personaggio fisso della serie “I delitti del BarLume” dai libri di Marco Malvadi.

Ore 22.45 -The New Choir & Tornado Band

“The New Choir& Tornado Band” è un ensemble livornese formato da circa venti coristi e quattro musicisti. Fondato nel 2012, il coro nasce all’interno dell’associazione TUTTInMUSICA.

Questo gruppo è caratterizzato da un repertorio incentrato sulla musica pop-rock ma con contaminazioni di generi come il gospel, lo spiritual, la musica cantautoriale e il musical. Gli arrangiamenti vocali sono curati dalla direttrice Noemi Pacini. La presenza della band che suona dal vivo rende le performance ancora più coinvolgenti e di forte impatto.

VIA DELLA PINA D’ORO ANGOLO VIA TERRAZZINI

Dalle 21.15 – Scuola Circo e Bolle con Enrico Pellegrini

Pinko Pallino è un clown che gira il mondo in lungo e largo con la sua valigia. Qui custodisce tutta la magia del circo che conosce e che vuole condividere con tutti i bambini che incontra nelle piazze del suo pazzo viaggio. Gira con un tendone microscopico dove tiene tutto e tra gag divertenti, un pizzico di follia e tanto divertimento guida i partecipanti alla scoperta delle tante discipline circensi… ma non come semplici spettatori… ma da veri e propri protagonisti! E attenzione… è in arrivo una marea di bolle di sapone!

PIAZZA DEI MILLE

Ore 20.00 – Barre a 360 gradi

Barre a 360 (o B360) è una crew di rapper di Livorno, fondata nel 2014 da Nastro, Nesh e Cera, con l’aggiunta successiva di Drago, ExpressOne e Stray (che ha lasciato il gruppo nel 2016). Fin dai primi passi nella scena hip hop underground locale, la crew ha guadagnato visibilità esibendosi su diversi palchi e creando un’immagine hardcore. Dal 2015 hanno iniziato a collaborare con altre realtà, partecipando a Jam toscane e facendo aperture di live per altri gruppi locali. Il primo vero salto di qualità è stato fatto con l’apertura nel 2018 a Kaos One e l’anno dopo ad Enigma, entrambi sul palco de La Festa Rossa a Lari. A metà del 2019 però l’uscita di Cera ha portato il gruppo a concentrarsi maggiormente sulla qualità delle performance. Nello stesso anno hanno iniziato una collaborazione con l’etichetta indipendente “Music Against the Walls”, che li ha portati ad aprire per i Colle Der Fomento nel 2023. Tuttavia, l’etichetta si è sciolta nel 2024, costringendo la crew a riorganizzarsi. Barre a 360 vedrà l’aggiunta di un quinto membro: Dj Prezio il quale all’inizio del 2024 diverrà ufficialmente il dj del gruppo. Oggi, Barre a 360 è riconosciuta come una delle principali realtà dell’hip hop underground livornese.

Ore 22.00 – Leo Fulcro

Leo Fulcro nasce a Roma nel 2018 come progetto collettivo che connette fin da subito varie discipline artistiche: dalla street art alla poesia, dal teatro alla musica. Nel primo anno escono due mixtape in forma indipendente, a seguito dei quali vengono pubblicati degli opuscoli di poesie, realizzate delle opere di street art a Roma, Ravenna e Parigi e infine portato in scena il monologo originale “Scegli Me”. Dalla collaborazione tra Dost e Leo Fulcro nasce un’attenzione maggiore alla musica: escono tre singoli tra il 2019 e il 2020 per poi arrivare alla lavorazione di un progetto più corposo: “Salmoni EP”. Dopo un anno di lavorazione, nel 2021 esce il suo primo album “Il Mondo Che Cambia”. La costante ricerca artistica di Leo Fulcro culmina nel 2023 con la pubblicazione dell’EP “Boy On Earth”. Nel 2024 pubblica i singoli “SPY KIDS (feat GIOVAPIÙGIOVA)” e “Everyday”.

Parallelamente all’attività musicale, Leo Fulcro, al secolo Leonardo Maltese, è uno dei nuovi nomi del cinema italiano: dopo l’esordio (2022) alla mostra del cinema di Venezia come co-protagonista de “Il signore delle Formiche” di Gianni Amelio, Leonardo ha interpretato Edgardo Mortara nel film di Marco Bellocchio “Rapito” (2023), mentre quest’anno lo vedremo interpretare Giacomo Leopardi nell’omonima serie Rai diretta da Sergio Rubini.

VIA GARIBALDI

Dalle 21.30 – West Coast Street Band (band itinerante)

La band nasce nel 2014 da un’idea del sassofonista Luca Bellotti e del trombettista Alessio Bianchi che, dopo un’esperienza pluriennale maturata in street band e in molti gruppi jazz con i quali si sono esibiti in tutta Europa, hanno sentito l’esigenza di proporre al pubblico uno spettacolo musicale e scenografico tipico dello swing/diexeland di New Orleans.

SABATO 14 SETTEMBRE

PIAZZA GARIBALDI

Ore 21.30 – Fulvio Pacitto Show

Fulvio Pacitto è un personaggio pubblico molto conosciuto nella nostra città per il suo grande amore per il vernacolo, espresso attraverso spettacoli, romanze e anche tante storielle e barzellette che hanno fatto ridere generazioni di livornesi. Nella vita Fulvio è anche famoso per le sue mani che diventano “d’oro”, quando si avvicina alle barche in legno: una professione, quella di Maestro d’Ascia, che è sempre stata una passione. A Effetto Garibaldi lo vedremo in azione come intrattenitore e affabulatore vernacolare, unico e inimitabile nel suo genere

Ore 22.45 – The Joyfull Gospel Ensamble

The Joyful Gospel Ensemble”, con i suoi oltre 40 coristi e cantanti solisti, si esibisce in uno spettacolo di grande forza, un vero concentrato di energia e carica emotiva che coinvolge gli spettatori in un crescendo di suggestioni musicali e ritmo. Ricchissimo il loro repertorio: al fianco di proposte musicali legate ai grandi artisti gospel statunitensi troviamo nuovi progetti che vedono i Joyful interpretare, con arrangiamenti vocali appositamente concepiti, brani di Elton John, Beatles, Rem, Queen, Coldplay, Rod Stewart, Leonard Cohen, Aretha Franklin ed altri. “The Joyful Gospel Ensemble”, diretto da Riccardo Pagni, ha all’attivo oltre 400 concerti in tutta Italia e all’estero e la pubblicazione, negli anni passati, di 7 Compact Disc, tra cui l’ultimo uscito a dicembre 2022, “JoyfulForever”.

VIA DELLA PINA D’ORO ANGOLO VIA TERRAZZINI

Dalle 21,15 – Scuola Circo e Bolle con Enrico Pellegrini

Pinko Pallino è un clown che gira il mondo in lungo e largo con la sua valigia. Qui custodisce tutta la magia del circo che conosce e che vuole condividere con tutti i bambini che incontra nelle piazze del suo pazzo viaggio. Gira con un tendone microscopico dove tiene tutto e tra gag divertenti, un pizzico di follia e tanto divertimento guida i partecipanti alla scoperta delle tante discipline circensi… ma non come semplici spettatori… ma da veri e propri protagonisti! E attenzione… è in arrivo una marea di bolle di sapone!

PIAZZA DEI MILLE

Ore 20.00 – Viento Del Sur

Viento Del Sur – Viento del Sur è un progetto composto per Martin Lemos alla chitarra e voce, Pippo Ceccarini alla tromba e Alessandro Conforti alle percussioni. Promuove musica Folkloristica di vari paesi come il candombe di Uruguay, Il Son Cubano, Bossanova e Samba del Brasile e il Flamenco Spagnolo. È un viaggio tra il Sudamerica e il Mediterraneo. Nel loro repertorio hanno anche canzoni Italiane adattate a questi ritmi d’autore come Bobo Rondelli. Anche in questa occasione eseguiranno alcuni brani originali dell’album che uscirà a fine settembre.

Ore 22.00 – Trenchtown train

Trenchtown Train Reggae Band si inspira alla surf ‘n beach music. Il Trenchtown Train nasce nel 2008 dall’iniziativa di Luca Valdambrini (HookaH) e inizia ad esibirsi in locali, in spiaggia o feste private, intrattenendo il pubblico con un repertorio Roots Reggae interpretato in formazione di trio acustico, insieme a Fabio Michelazzi alle percussioni e Francesco Luongo alla chitarra. Nel 2015, HookaH, inizia a comporre i primi brani inediti lanciando sui binari la locomotiva alla quale, come i vagoni di un treno, si aggiungeranno gli altri componenti della band. Il progetto affonda le proprie radici nel sound roots reggae tradizionale, ma introduce spunti e sonorità di altri ambiti, in particolare il rock, il beat, il surf e la beach music. I brani trasmettono una connessione tra i ritmi in levare e il mood della cultura tradizionale Reggae Jamaicana con armonie vocali e sonorità ‘’estive’’ Californiane. ‘’Rootsafari’’ è l’album di debutto discografico ufficiale e porta la firma del bassista, produttore e Dub Master Paolo Baldini ‘’Restless Movin’’’ è il secondo album, missato al Boomker Sound a cura di Federico Cioni.

VIA GARIBALDI

Dalle 21.30 – West Coast Street Band (band itinerante)

La band nasce nel 2014 da un’idea del sassofonista Luca Bellotti e del trombettista Alessio Bianchi che, dopo un’esperienza pluriennale maturata in street band e in molti gruppi jazz con i quali si sono esibiti in tutta Europa, hanno sentito l’esigenza di proporre al pubblico uno spettacolo musicale e scenografico tipico dello swing/diexeland di New Orleans.

DOMENICA 15 SETTEMBRE

PIAZZA GARIBALDI

Ore 21.30 – Gabriele Puccetti Show

Famoso per i suoi video sui social, Gabriele Puccetti sbarca live a tu per tu con il pubblico di Effetto Garibaldi. Uno spettacolo comico e musicale. Parodie di canzoni famose rivisitate in chiave comica e vernacolare, gag, sketch, imitazioni e tanto altro. Uno show che abbraccia livornesità e non solo.

Ore 22.45 – Coro Garibaldi D’Assalto

Il Coro Garibaldi d’Assalto è nato nell’autunno del 2012. Si avvale della competenza musicale di Stefania Casu e si chiama così in omaggio ai nostri padri che hanno combattuto per le libertà repubblicane nelle Brigate Garibaldi d’Assalto della Toscana «III Camicia rossa – Oberdan Chiesa» e «XXIII Guido Boscaglia» che realizzarono, rispettivamente, la liberazione di Livorno e di Pisa, oltre che delle rispettive provincie e di quelle di Siena e Grosseto. È un coro militante che più che ricercare la perfezione formale vuole raccontare la storia del Risorgimento livornese e della Resistenza antifascista attraverso il mezzo del canto sociale, di protesta e di lavoro. È composto da una trentina di cantori, tanto livornesi che di altre città toscane, alcuni esperti coristi, altri alla loro prima esperienza. Ogni pezzo cantato viene introdotto da una spiegazione che ne racconta l’origine e la storia: in repertorio canti noti, meno noti e pezzi unici (come “Tonino che tornò da Barlassina”, sberleffo antiaustriaco del 1849, o la versione inedita di “Inno della Canaglia” su musica originale composta da Carlo della Giacoma per Pietro Gori).

VIA DELLA PINA D’ORO ANGOLO VIA TERRAZZINI

Dalle 21,15 – Scuola Circo e Bolle con Enrico Pellegrini

Pinko Pallino è un clown che gira il mondo in lungo e largo con la sua valigia. Qui custodisce tutta la magia del circo che conosce e che vuole condividere con tutti i bambini che incontra nelle piazze del suo pazzo viaggio. Gira con un tendone microscopico dove tiene tutto e tra gag divertenti, un pizzico di follia e tanto divertimento guida i partecipanti alla scoperta delle tante discipline circensi… ma non come semplici spettatori… ma da veri e propri protagonisti! E attenzione… è in arrivo una marea di bolle di sapone!

PIAZZA DEI MILLE

Ore 20.00 – Gli Anni

Gli anni sono un progetto acustico formato da Cristiano Sbolci, Alessio Masoni, Moreno Vivaldi e Francesco Carone. La band presenta un repertorio di cover italiane dagli anni ‘60 ai ‘00 di artisti come I Giganti, Equipe 84, Mina e Celentano, Cesare Cremonini, Vasco Rossi e molti altri ancora

Ore 22.00 – Helter Shelter

Helter Shelter – E’ un progetto musicale che omaggia la magia senza tempo delle incredibili canzoni dei The Beatles. Un viaggio che parte dalle origini beat e rock’n’roll dei Fab Four (“She loves you” “Hard days night” “Can’t buy me love”), passando per le atmosfere più intime e riflessive (“Nowhere man” “Norwegian wood”), f ino ad approdare ai capolavori di rock psichedelico e non solo, come “Come together” e “Happiness is a warm gun”. L’ensamble degli HELTER è composto da musicisti provenienti da diverse esperienze attive nel panorama italiano indipendente degli ultimi vent’anni (Giorgio Mannucci, Bad Love Experience, The Walrus, Nu and the thumbs up, The Candydates, Portulaca). La formazione è composta da 4 frontmen: Giorgio Mannucci (voce e chitarra), Valerio Casini (voce e chitarra), Marco Capozzi (voce e chitarra), Filippo Infante (voce e tamburello). Lo spettacolo intreccia momenti ad alto carico di elettricità e suite acustiche, in cui gli Helter Shelter si vestono solo delle loro quattro voci e delle chitarre acustiche. La band si è formata nel lontano 2007, mossa soltanto dall’amore e la passione per i quattro di Liverpool e le loro canzoni.

VIA GARIBALDI

Dalle 21.30 – Dixie Swing Chic Band (band Itinerante)

The Dixie Swing Chic band è un eclettico e rodato gruppo di musicisti con molta esperienza in spettacoli di strada. Il gruppo propone sia un repertorio swing e dixie di brani della tradizione che cntaminato con qualche brano dal sapore più pop. Non mancano pezzi originali scritti ed arrangiati dal gruppo stesso. La sezione ritmica è affidata alle percussioni ed alla tuba mentre sax, trombe e trombone completano la parte melodica. Il tutto senza bisogno di amplificazione. Non manca l’interazione ed il coinvolgimento del pubblico in simpatiche gag e cori.

