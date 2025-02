Torna la grande Operetta all’Associazione Bacchelli

Domenica 9 febbraio alle 17,30 nella cornice dell’Associazione Ensemble Bacchelli (Via G.B. Lulli quartiere Salviano) torna in scena l’intramontabile l’Operetta con uno spettacolo speciale in apertura del Carnevale 2025 a cura della Compagnia Lirica Livornese.

Sarà un’antologia di arie, duetti e scene comiche recitate tratte dalle più celebri operette di tutti i tempi come: Sangue Viennese, La Vedova Allegra, Il Paese dei Campanelli, Cin Ci Là, Il Paese del Sorriso, La Principessa della Czarda, Al Cavallino Bianco, La Scugnizza. Infatti, torneremo per una sera ai fasti della “Belle Époque”, quell’epoca di spensieratezza e ricchezza che sta a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi anni Dieci del Novecento dove su tutti i palcoscenici d’Europa imperava l’Operetta, genere di spettacolo sorto in Francia verso la metà del 1800 e sviluppatosi in Austria verso la fine del 1800, che fonde musica, prosa, danza e comicità. Nata per farci sorridere, le sue semplici storie si svolgono a tempo di valzer o di fox, sullo scenario di facili regni, facili amori, violini, principesse e fiumi di champagne.

Il pomeriggio musicale vedrà la partecipazione della simpatica e frizzante soubrette Paola Pacelli, artista completa e istrionica, del comico brillante Franco Bocci e la partecipazione straordinaria del tenore Massimo Gentili, finalista dalla trasmissione IO CANTO senjor condotta da Jerry Scotti su Canale 5 dove ha riscosso un grande successo di critica. La direzione musicale al pianoforte sarà di Stefania Casu. La direzione artistica è a cura di Rita Bacchelli. Ingresso libero a donazione liberale e consapevole.

Condividi:

Riproduzione riservata ©