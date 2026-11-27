Torna la mostra di presepi realizzati in carcere
Dal 1° all'8 dicembre al Polo Culturale dei Bottini dell'Olio (piazza del Luogo Pio) si svolgerà la ormai tradizionale mostra di presepi artigianali realizzati in carcere
Dal 1° all’8 dicembre al Polo Culturale dei Bottini dell’Olio (piazza del Luogo Pio) si svolgerà la ormai tradizionale mostra di presepi artigianali realizzati in carcere, all’interno del laboratorio d’arte nelle sezioni di alta sicurezza della Casa Circondariale di Livorno.
I presepi, creati, secondo la cultura e l’antica tradizione napoletana, interamente a mano anche nei più piccoli dettagli, rappresentano piccole opere d’arte, frutto dell’ingegno, della creatività, della fantasia e della manualità dei detenuti impegnati nel laboratorio.
La mostra sarà inaugurata martedì 1° dicembre alle ore 18.00, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e del Garante dei detenuti del Comune di Livorno Marco Solimano. Interverranno rappresentanti della Direzione del Carcere, dirigenti di polizia penitenziaria e dell’area trattamentale più un gruppo di detenuti (che a turno saranno anche presenti alla mostra nei vari giorni e dell’Arci Livorno. L’esposizione si potrà visitare ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 19.30 fino all’8 dicembre.
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