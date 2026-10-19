Torna la rassegna dedicata alla letteratura al femminile Libro, donna, altro

Da venerdì 23 ottobre a venerdì 20 novembre quattro appuntamenti alla Libreria Feltrinelli con Francesca G. Marone, Ilaria Camilletti, Angela Vecchione e Veronica Galli. Tutti gli incontri inizieranno alle 17.30. Ingresso libero

Torna “Libro, donna, altro”, la rassegna dedicata alla presentazione di libri e all’incontro con le autrici, giunta alla sua quinta edizione. Curata da Enrico Pompeo e realizzata in collaborazione con Valter Manunza, l’iniziativa propone quattro appuntamenti tra ottobre e novembre negli spazi della Libreria Feltrinelli. “La rete di persone che ci sostiene – afferma Pompeo – è in continua crescita. L’obiettivo resta il solito: dare voce alle autrici contemporanee e ai libri che raccontano il mondo attraverso uno sguardo femminile. Crediamo inoltre che le librerie debbano essere spazi di confronto capaci di avvicinare i lettori attraverso gli eventi”. Il programma si apre venerdì 23 ottobre con Francesca G. Marone, che presenterà “Le custodi dell’anima” (Salani), un romanzo che intreccia storie di donne appartenenti ad epoche diverse, unite dalla ricerca della libertà in contesti che ne limitano l’autonomia. A dialogare con l’autrice, la giornalista Giulia Bellaveglia. Venerdì 30 ottobre sarà la volta dell’esordiente Ilaria Camilletti con “Ilaria nella giungla” (Accento). Un racconto di formazione che intreccia ironia, fragilità, integrazione e scoperta di sé. Anche in questo caso, la conversazione sarà affidata a Bellaveglia. Venerdì 6 novembre l’appuntamento sarà invece con Angela Vecchione, scrittrice di “Io, Itaca” (Arkadia). Al centro del romanzo c’è Silvia, giovane donna di un borgo campano che incontra Joel, un fotoreporter israeliano impegnato contro l’occupazione dei territori palestinesi. A dialogare con l’autrice, Cecilia Caleo della Cooperativa Itinera. La manifestazione si concluderà venerdì 20 novembre con Veronica Galli e “Una casa da svuotare” (Mondadori). Quando la sorella Lucrezia scompare, Bianca torna nei luoghi della propria infanzia e si ritrova a fare i conti con le fratture familiari e le difficoltà della propria vita sentimentale. A condurre l’evento sarà Pompeo. “La rassegna – aggiunge il direttore della Feltrinelli Andrea Berti – si sta rafforzando anche grazie all’interesse dimostrato dal pubblico, confermando che a Livorno esiste un’attenzione per la letteratura. L’obiettivo è continuare a crescere, coinvolgendo nuovi lettori e spaziando tra generi e realtà editoriali diverse”. Tutti gli incontri avranno inizio alle 17.30 e saranno ad ingresso libero e gratuito. Le letture di alcune parti dei testi saranno a cura del Circolo LaAV (Letture ad Alta Voce Odv).

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