Torna la rassegna letteraria autunnale Libro, donna, altro

Sofia Menichetti, una tra i cinque autori

Cinque appuntamenti, da giovedì 30 ottobre a venerdì 28 novembre, ad ingresso libero e gratuito alla Libreria Feltrinelli. Gli incontri, sempre alle ore 17.30, vedranno protagonisti: Rachele Salvini, Beatrice Benicchi, Valentina Santini, Michele Porcelli e Sofia Menichetti

di Giulia Bellaveglia

Torna la rassegna letteraria “Donna, libro, altro”, ideata e curata dallo scrittore ed insegnante Enrico Pompeo in collaborazione con la Libreria Feltrinelli. Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa propone cinque appuntamenti, ad ingresso libero e gratuito, dedicati alla scoperta di voci della narrativa contemporanea. Gli incontri, che si svolgeranno tutti a partire dalle ore 17.30 negli spazi della Libreria Feltrinelli in via di Franco, 12, saranno accompagnati dalle letture ad alta voce di parte dei testi presentati a cura del Circolo Laav – Lettori ad alta voce. La rassegna prenderà il via giovedì 30 ottobre con Rachele Salvini e il suo romanzo “Pelli” (Nottetempo). L’autrice, livornese di nascita ma residente da anni negli Stati Uniti, si collegherà online per dialogare insieme all’operatrice culturale Cecilia Caleo. La sua è una storia potente, che parla di donne ferite e resilienti, di riscatto e di rinascita personale, e che dal cuore dell’America si rivolge idealmente a tutte le donne del mondo. Il secondo appuntamento, venerdì 7 novembre, vedrà protagonista Beatrice Benicchi con “Non per cattiveria”(Feltrinelli). A condurre l’incontro l’operatrice culturale Camilla Del Corona. Il volume racconta le vicende di Anna, una donna segnata da esperienze dolorose, la morte del fratello quando era bambina e un evento traumatico che cambierà per sempre il suo modo di stare al mondo, ma capace di trovare dentro di sé la forza di continuare. Giovedì 13 novembre sarà la volta di Valentina Santini, che presenterà “Latte guasto” (Voland), in dialogo con Pompeo. Il libro ha come protagonista Viola, una ragazza che dopo un trauma sceglie di non parlare più. Una trama intensa, che esplora le ragioni profonde del silenzio e le strade, a volte pericolose, che si intraprendono per sopravvivere al dolore. Venerdì 21 novembre toccherà a Michele Porcelli con “Il suono di una goccia” (Mds), insieme a Caleo. Il testo affronta il tema della paura di emozionarsi e del desiderio di aprirsi all’altro: un viaggio intimo alla scoperta della propria vulnerabilità e della capacità di lasciarsi toccare. A chiudere, venerdì 28 novembre, sarà l’autrice elbana Sofia Menichetti con “Le vite invisibili” (Capponi), in dialogo con la giornalista Giulia Bellaveglia. Il suo romanzo d’esordio è una storia di appartenenza e riscatto, di legami familiari e di scelte irrevocabili, che dà voce agli ultimi e ai dimenticati, con uno sguardo empatico e profondo.

