Torna la tre giorni di Castagneto a Tavola

L’edizione 2025, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, propone un ricco programma di eventi che unisce degustazioni, rievocazioni storiche e incontri con ospiti d’eccezione. Gran finale domenica con il pranzo-evento “Il Convivio Carducciano”: prenotazioni aperte

Torna questo fine settimana Castagneto a Tavola, la storica manifestazione che celebra le eccellenze enogastronomiche e la cultura del territorio castagnetano. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, il borgo di Castagneto Carducci si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato ai sapori, alla convivialità e alle tradizioni locali. L’edizione 2025 propone un viaggio tra vino, olio, prodotti tipici e cultura carducciana, in un ricco programma di eventi che unisce degustazioni, rievocazioni storiche e incontri con ospiti d’eccezione. Si parte venerdì 31 ottobre pomeriggio con un omaggio alla tradizione gastronomica: laboratori sui biscotti tipici “corolli”, dimostrazioni della celebre Zuppa Castagnetana e, in serata, l’“AperìRosè” a Casa Carducci, con visita guidata alla dimora del poeta. Sabato 1 novembre sarà la giornata delle famiglie e delle esperienze all’aria aperta, con un bike tour tra i vigneti di Bolgheri e Castagneto, flash mob e rievocazioni medievali nel borgo. Alle 17.30, al Teatro Roma, è atteso Gaddo Della Gherardesca con la presentazione del suo nuovo libro “Al tempo di una volta – tracce d’una vita” (Mondadori). Il gran finale è previsto domenica 2 novembre con “Il Convivio Carducciano”, pranzo-evento nel Castello della Famiglia Della Gherardesca firmato dallo Chef dell’Osteria della Magona. Un menu dedicato ai sapori della tradizione toscana e accompagnato dai vini di Bolgheri, per un’esperienza che unisce gusto, storia e suggestione. Ultimi posti: 🔗 Prenotazioni per Il Convivio Carducciano: prenota.itinera.info/prodotto/eventi/castagneto-carducci/castagneto-a-tavola.

Durante la giornata saranno consegnate anche le Spighe Verdi 2025, riconoscimento al Comune di Castagneto Carducci per l’impegno nella sostenibilità e nella valorizzazione del territorio. “Siamo giunti alla trentesima edizione di Castagneto a Tavola – spiega l’assessore al Turismo, Cristiano Pullini – un evento che oggi si presenta come un vero contenitore di esperienze, capace di raccontare la nostra identità e promuovere la destinazione anche in chiave enoturistica”. Nel corso del fine settimana, mostre fotografiche, ristoranti del borgo con menù dedicati e visite guidate arricchiranno l’offerta di un evento ormai simbolo dell’autunno toscano.

Castagneto a Tavola 2025

31 ottobre – 2 novembre

Castagneto Carducci

Scarica il programma completo:

https://prenota.itinera.info/wp-content/uploads/2025/09/manifesto-castagneto-a-tavola.pdf

