Torna l’appuntamento con Il Giardino Filosofico

Per partecipare è possibile prenotare inviando un messaggio WhatsApp (valido come prenotazione) al numero 320 243 6053. Martedì 11 febbraio la serata sarà dedicata al pensiero di Herbert Marcuse

Martedì 11 febbraio, alle ore 21:15, all’ex Cinema Aurora, torna l’appuntamento con Il Giardino Filosofico, spazio di incontro e riflessione dedicato al pensiero filosofico contemporaneo. La serata sarà dedicata al pensiero di Herbert Marcuse, filosofo della Scuola di Francoforte e figura di riferimento per il movimento giovanile del ’68. Il confronto si concentrerà su due opere fondamentali: Eros e civiltà, un’indagine sulla dimensione repressiva della società da un punto di vista ontogenetico e filogenetico, e L’uomo a una dimensione, testo centrale della critica marcusiana alla società capitalistica avanzata, che riduce l’essere umano a puro principio di prestazione, impoverendo il pensiero critico e la libertà individuale. Il Giardino Filosofico è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini ed è rivolto a un pubblico ampio e trasversale: appassionati, studenti e anche profani della materia. In un contesto storico in cui sembra riemergere un forte interesse per le dinamiche del pensiero umano e per i meccanismi sociali che lo influenzano, l’iniziativa si propone come spazio aperto di dialogo, confronto e crescita culturale. Il progetto è stato fortemente voluto da Giacomo Del Gamba ed è profondamente dedicato alla sua figura: la sua scomparsa rappresenta una perdita culturale significativa per la città. Nel corso del tempo, Il Giardino Filosofico ha saputo coinvolgere numerosi giovani, creando un vero e proprio circolo di dialogo intergenerazionale, capace di far interagire fasce d’età diverse e di utilizzare le tematiche filosofiche come strumenti per interrogarsi su se stessi e sulla società contemporanea. Per partecipare è possibile prenotare inviando un messaggio WhatsApp (valido come prenotazione) al numero 320 243 6053.

Condividi:

Riproduzione riservata ©