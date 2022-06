Torna LeggerMente, ecco il programma della quarta edizione degli incontri letterari

Dal 30 giugno al 30 luglio, a Villa Fabbricotti e Villa Mimbelli, 26 appuntamenti con scrittori e scrittrici di romanzi e/o saggi di recente pubblicazione. “LeggerMente Kids” la novità di questa edizione della rassegna. Cartellone ricco di nomi di livello nazionale come Veronica Raimo e Veronica Galletta, entrambe finaliste al premio Strega 2022, e Gianrico Carofiglio. Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti, con possibilità di prenotazione online su leggermente.eventbrite.it

Unire il mondo dei libri con il verde dei parchi cittadini è l’obiettivo di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate livornese. Stiamo parlando di “LeggerMente: incontri letterari”, la rassegna letteraria, giunta alla sua quarta edizione, in programma dal 30 giugno al 30 luglio 2022 negli ampi spazi di Villa Fabbricotti e Villa Mimbelli. Nato nel 2019, l’evento – promosso e organizzato da Comune di Livorno, Biblioteca Labronica del Comune di Livorno, Itinera Progetti e Ricerche, Fondazione Livorno Arte e Cultura, LaFeltrinelli di Livorno e il Chioschino di Filippo Brandolini – dopo gli ottimi risultati raggiunti negli scorsi anni, si ripresenta forte di un cartellone ricco di ospiti di livello nazionale, da Angelo Branduardi a Francesca Mannocchi, da Gino Castaldo a Gianrico Carofiglio, oltre a Veronica Raimo e Veronica Galletta, entrambe finaliste al premio Strega 2022 e molti altri. Saranno ventisei gli appuntamenti con scrittori e scrittrici di romanzi e/o saggi di recente pubblicazione, presentati all’aperto (sul prato adiacente alla Biblioteca Labronica in Villa Fabbricotti), da altrettante personalità legate al mondo dell’arte e della cultura. Da venerdì 8 luglio prenderà il via, inoltre, “LeggerMente Kids” la novità di questa edizione della rassegna: un spazio dedicato alla letteratura per bambini, adolescenti e genitori, nel contesto della Biblioteca dei Ragazzi, sempre all’interno di Villa Fabbricotti. Villa Mimbelli protagonista, invece, nel programma “Domenica delle idee”, spalmato su cinque incontri con attivisti/e, intellettuali, giornalisti incentrati su temi come l’inclusione, l’equità, la sostenibilità e le culture in transizione. Il tutto è stato presentato in una conferenza stampa tenutasi nei pressi del Chioschino di Villa Fabbricotti, alla quale hanno partecipato Simone Lenzi (Assessore alla Cultura del Comune di Livorno), Cristina Luschi (Ufficio Biblioteche e Musei del Comune di Livorno), Olimpia Vaccari (presidente Fondazione Livorno Arte e Cultura), Daniela Vianelli (presidente Itinera Progetti e Ricerche), Marco Giovannetti e Cecilia Caleo (Itinera Progetti e Ricerche), Luca Zannotti (fondatore Musiche Metropolitane), Andrea Berti (direttore Lafeltrinelli Livorno) e Filippo Brandolini (titolare dell’omonimo chiosco). “Siamo giunti alla quarta edizione di una manifestazione molto importante per la nostra città – esordisce l’assessore Lenzi – L’obiettivo è quello di replicare, se non migliorare, i già ottimi risultati raggiunti nello scorso anno, perché sono convinto che a Livorno ci sia ampio spazio per offrire occasioni di confronto con le novità editoriali. L’idea, anche quest’anno, è quella di svolgere l’iniziativa all’interno dei parchi cittadini che trovano in questo un uso del tutto consono. Ringrazio tutti i collaboratori e gli sponsor tecnici per aver permesso la crescita di un evento di tale portata”. “Il programma di questa edizione è molto vasto e vario – aggiunge Cecilia Caleo di Itinera – così da poter incontrare sia pubblici differenti, sia il “non pubblico” ovvero tutti coloro che di solito non accogliamo in biblioteca ma che speriamo di coinvolgere attraverso figure di un certo rilievo. Oltre a vari autori di assoluto livello come Carofiglio, Castaldo e i le finaliste del Premio Strega 2022, ci sarà spazio anche per i talenti locali come Emiliano Pagani e Daniele Caluri che presenteranno un graphic novel molto interessante. Sono sicura che la risposta calorosa della città anche quest’anno non si farà attendere”. Sulla qualità della proposta e l’intento di allargare sempre di più il pubblico si sofferma Daniela Vianelli: “Attirare un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo è la nostra scommessa. Lo spazio che ospita la rassegna, da questo punto di vista, si presenta senza dubbio adeguato e invitante, permettendoci negli anni di avvicinare non solo gli amanti dei libri, ma anche chi frequenta la Villa Fabbricotti, al cui interno la Biblioteca dei Ragazzi è un luogo molto vissuto e per questo abbiamo deciso di lanciare quest’anno LeggerMente Kids. In generale, ci teniamo a tenere alto il livello della rassegna, con ospiti di livello nazionale, così da offrire al pubblico un’occasione per confrontarsi con alcuni tra i migliori autori in circolazione”.

“Questa rassegna ci ha convinto – chiosa Olimpia Vaccari di Fondazione Livorno Arte e Cultura – perché è un format che mancava alla nostra città. Il grande successo di pubblico riscosso lo scorso anno ha convinto la Fondazione a rinnovare il suo sostegno a questa offerta culturale. La città ha dato il suo assenso in modo persuasivo: ha voglia e bisogno di affrontare argomenti di spessore e temi importanti. Se poi vengono presentati con formule azzeccate e cornici accoglienti, il risultato è garantito. Questa è la nostra convinzione e il terreno sul quale ci stiamo impegnando”.

Per informazioni: [email protected], tel. 0586/894563 (dal lunedì al venerdì ore 10-19) e 0586/824552 (sabato e domenica ore 10-19). Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti, con possibilità di prenotazione online su leggermente.eventbrite.it.

Di seguito il programma dell’evento:

Villa Fabbricotti

Giovedì 30 giugno ore 19 – Karima Ammar Mouhoub

Venerdì 1° luglio ore 19 – Angelo Branduardi

Sabato 2 luglio ore 19 – Francesca Mannocchi

Lunedì 4 luglio ore 21.30 – Gino Castaldo

Martedì 5 luglio ore 19 – Gianrico Carofiglio

Mercoledì 6 luglio ore 19 – Carlotta Vagnoli

Giovedì 7 luglio ore 19 – Valentina Santini

Venerdì 8 luglio ore 18 – Vera Gheno (LeggerMente Kids)

Sabato 9 luglio ore 19 – Valerio Magrelli

Lunedì 11 luglio ore 19 – Davide Longo

Martedì 12 luglio ore 19 – Marco De Franchi

Mercoledì 13 luglio ore 19 – Daniel Cuello

Giovedì 14 luglio ore 19 – Chiara Valerio

Venerdì 15 luglio – ore 18 Davide Morosinotto (LeggeMente Kids), ore 19 Simone Innocenti

Sabato 16 luglio ore 19 – Veronica Raimo

Lunedì 18 luglio ore 19 – Veronica Galletta

Martedì 19 luglio ore 19 – Emiliano Pagani e Daniele Caluri

Mercoledì 20 luglio ore 19 – Giulia Blasi

Giovedì 21 luglio ore 19 – Jonathan Bazzi

Venerdì 22 luglio ore 18 – La Tram (LeggerMente Kids)

Sabato 23 luglio ore 19 – Lorenzo Zilletti

Lunedì 25 luglio ore 18 – Michele Paoletti (LeggerMente Kids)

Martedì 26 luglio ore 19 – Eleonora Marangoni

Venerdì 29 luglio ore 18 – Agnese Innocente (LeggerMente Kids)

Sabato 30 luglio ore 18 – Michele D’Ignazio (LeggerMente Kids)

Villa Mimbelli – Domenica delle idee

Domenica 3 luglio ore 18 – Innovazione digitale inclusiva – con Flavia Marzano

Domenica 10 luglio ore 17.30 – Elly Schlein presenta “La nostra parte”

Domenica 10 luglio ore 18.30 – Saperi e culture in transizione. Educazione alle differenze. Cultura e sicurezza. Lgbt History Month – con Emily Clancy, Lili Hartlep, Chiara Bottici, Luca Dieci

Domenica 17 luglio ore 18 – Urbanistica, architettura inclusiva e giustizia. La città sostenibile del futuro, per un dialogo tra culture, discipline, generi ed età. Fra studi urbani, giuridici e studi di genere – Con Florencia Andreola, Silvia Viviani e Aurora Matteucci

Domenica 24 luglio ore 18 – Filiere giuste e società circolare, felicità come dimensione collettiva, solidarietà come necessità. – Aboubakar Soumahoro presenta “Umanità in rivolta”. L’ingresso sarà gratuito per tutti gli appuntamenti, con possibilità di prenotazione online su leggermente.eventbrite.it.

