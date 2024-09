Torna LibrArti al Museo Fattori. Gli appuntamenti con i libri d’arte in Villa Mimbelli

Prende il via venerdì 20 settembre, alle ore 16.30, la quarta edizione del ciclo di incontri “LibrArti: appuntamenti sull’arte” tenuti davanti alla Biblioteca del Museo Civico Giovanni Fattori.

Si tratta di quattro conferenze con numerosi autori, dedicate a temi e artisti del panorama livornese e non.

L’iniziativa è pensata per valorizzare il patrimonio librario della biblioteca del museo e passare alcuni pomeriggi all’insegna dell’arte nella cornice del parco di Villa Mimbelli.

L’avvio di questa serie di incontri, il 20 settembre, sarà dedicato alla presentazione del catalogo della mostra “Nicola Vukich. Collettiva di un artista 1972-2023 “In Memoria”, esposizione ospitata fino al 29 settembre presso il Museo della CIttà di Livorno, con alcuni dei curatori dei saggi in catalogo: Paolo Santoboni, Anna Rita Chiocca e Cristiano Giometti. Introduce e modera Chiara Sabbatini



Segue la settimana successiva, il 28 settembre alle ore 16:00, un appuntamento tutto dedicato ai più piccoli, con la presentazione del libro illustrato per bambini "I racconti di Nonna Franca", un viaggio fantastico tra arte, natura e trasformazione. Presenti l'autrice Cristina Donnini e l'illustratrice Cecilia Biasci. Introduce Giulia Linari.



Il protagonista del terzo incontro, il 4 ottobre, è invece l’importante artista, scultore e ceramista Paolo Staccioli, di cui verrà presentato il catalogo “Paolo Staccioli: un viaggiatore affascinato dall’antico”, testo della mostra aperta presso il Museo della Navi Antiche di Pisa fino al 20 ottobre. L’artista converserà con il curatore della mostra Michele Pierleoni.



A concludere la rassegna LibrArti è la presentazione del catalogo “Giancarlo Cocchia: un maestro tra espressionismo e arte sacra” l’11 ottobre, Michele Pierleoni in conversazione con Veronica Carpita, direttrice della Trossi-Uberti.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Livorno, con la collaborazione delle cooperative Agave, Itinera e CoopCulture e con la partecipazione di Fondazione Livorno.

PER INFO CONTATTI

A concludere la rassegna LibrArti è la presentazione del catalogo "Giancarlo Cocchia: un maestro tra espressionismo e arte sacra" l'11 ottobre, mostra dedicata al maestro livornese, tenutasi nel mese di agosto presso la sede della Fondazione d'Arte Trossi Uberti di Livorno. All'incontro parteciperà il curatore della mostra, Michele Pierleoni in conversazione con Veronica Carpita, direttrice della Trossi-Uberti.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Livorno, con la collaborazione delle cooperative Agave, Itinera e CoopCulture e con la partecipazione di Fondazione Livorno.

PER INFO CONTATTI

Museo Civico Giovanni Fattori
Via San Jacopo in Acquaviva 65
57127 Livorno, LI
0586/824608 – 0586/[email protected]

