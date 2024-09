Torna “Libri in Movimento”, una settimana tra le pagine a spasso per la città

Siamo giunti alla seconda edizione di “Libri in Movimento” evento letterario che si svolge dal 23 al 29 settembre nel quartiere Pontino – San Marco. L’evento è organizzato dal Comitato Pontino San Marco e Cantina Reale Teatrale Associazione la 12ª sedia, con la partecipazione di Comune di Livorno, Conservatorio Pietro Mascagni, Accademia dello Sport, Comunità Senegalese di Livorno, Conad City e in collaborazione con la Libreria LIBRI di Daniela Barli Carboncini.

Sette incontri per sette giorni con autori in sette luoghi diversi.

“La scelta di toccare vari luoghi è dettata dall’impegno che ci siamo presi – spiegano gli organizzatori – per dare luce al nostro quartiere. Ogni evento sarà accompagnato dalla musica degli allievi del Conservatorio Pietro Mascagni”.

Si inizia il 23 settembre alle 18 all’Associazione del Senegal in piazza della Repubblica 35 con Amy Ba una ragazzina di 13 anni che presenta il suo “Diario di un viaggio” emozione di un adolescente in Senegal paese d’origine”.

Il programma prosegue così:

Martedì 24 alle 17 all’Accademia dello Sport in via Garibaldi 216 Fuad Aziz presenta kamishibai una delle forme più affascinanti di narrazione visiva di antica tradizione giapponese che combina l’arte del teatro e dei libri illustrati con laboratorio per bambini su prenotazione c/o Accademia dello Sport. Esperienza unica.

Mercoledì 25 alla Cantina Reale Teatrale Associazione la 12ª Sedia, scali delle Cantine 13,

Serena Antonella Tria con il suo primo romanzo “Bianco Fiore”, in alcuni casi della vita può sembrare che una concatenazione di eventi si muova come biglie all’ interno di un minuto.

Giovedì 26 al parchino di via della Cappellina alle 18 Eva Giovannini e Tommaso Eppesteingher presentano “L’ultimo partigiano” storia di Lanciotto Gherardi partigiano livornese della 3a Brigata Garibaldi membro del PCI dall’ anima anarchica antifascista militante e combattente per la libertà.

Venerdì 27 alle 18 allo Chalet San Marco in piazza XI Maggio Marco Rodi scrittore Livornese con il suo libro “Dalla parte di Medusa” storia legata alla città in un racconto che trae origini da un fatto reale avvenuto il 4 dicembre 1921 a Livorno.

Sabato 28 alle 17 all’ Atelier di Piero Mochi in via Terrazzini 58, Tiziana Luciani presenta “I come Inquietudine” psicologa psicoterapeuta una delle prime in Italia a occuparsi delle donne in difficoltà e che vivono in contesti difficili. Al termine laboratorio di arte terapia su prenotazione.

Domenica 29 al parco delle Mura Lorenesi alle 17 presentazione del libro “Parenanu” “Siamo pronte” Diye Ndiaye antropologa da sempre impegnata sul tema dell’emancipazione femminile. Etnografia di un’impresa economica in Senegal.

Chiude la sette giorni della rassegna letteraria una performance jazz dei Mo Better Blues quintetto.

