Torna “Livorno al Centro”: tre giorni di arte, musica e cultura

Un fine settimana che animerà piazze, mercati e vie del centro, con band emergenti, iniziative per i più piccoli e momenti di riflessione dedicati alla Livorno che cresce e si rinnova. Il programma completo

di Giulia Bellaveglia

Torna da venerdì 19 a domenica 21 settembre il festival “Livorno al Centro” (clicca qui per leggere il programma completo), tre giorni di spettacoli gratuiti che porteranno arte, cultura e musica in dodici luoghi del cuore cittadino. Giunto alla decima edizione, l’evento – organizzato dall’associazione culturale Riki con il sostegno del Comune di Livorno e della Fondazione Teatro Goldoni – punta a rilanciare il centro storico e valorizzare i talenti locali. “Quest’anno – spiega il direttore artistico Riccardo Della Ragione – il passaggio di competenze verso l’assessorato al turismo è fondamentale. Restiamo legati alla cultura, ma l’obiettivo è rivitalizzare le piazze che soffrono la concorrenza dei centri commerciali. Vogliamo riportare le persone a vivere la città, creando relazioni e senso civico”. Il programma è ricco: protagoniste piazza Cavour e piazza XX Settembre, che per tre giorni ospiterà un vero e proprio “parco della musica” dove band emergenti e storiche si alterneranno sul palco. “Ho cercato i giovani gruppi livornesi che suonano ancora in garage – prosegue – perché gli eventi musicali fatti insieme creano un valore che nessun algoritmo potrà sostituire”. In via Sardi spazio a una mini manifestazione rock con esposizione di Harley Davidson, mentre il Mercato Centrale si animerà sin dal mattino con spettacoli di clown e arte di strada. Non mancheranno momenti di riflessione, come la conferenza sull’architettura dedicata alla Livorno multireligiosa, le visite guidate alle ville storiche Mauro Gordato e Rodocanacchi e iniziative per sensibilizzare alla cura dei parchi cittadini. A sottolineare il valore strategico dell’evento è l’assessore a commercio e turismo Rocco Garufo: “Settembre è un mese delicato, la stagione estiva è finita e le zone centrali hanno bisogno di attenzione. Livorno al Centro riesce a riaccendere queste piazze e a rafforzare il senso di appartenenza”. In dieci anni il festival è diventato un modello replicato in altre città, ma il cuore resta lo stesso: “Divertirsi, fare spettacolo e allo stesso tempo trasmettere messaggi di civiltà – conclude Della Ragione –. Solo così si costruisce una comunità che si prende cura del proprio spazio urbano. Le nostre bellezze – mare, giardini, ville – vanno tutelate da tutti noi. È anche questo il messaggio dell’iniziativa”. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 20 settembre alle ore 18.30 in piazza XX Settembre, durante il “Varietà Talk Show Livorno al Centro”. A ricevere la medaglia d’oro del Festival sarà il giovane canoista paralimpico Christian Volpi. Il premio sarà consegnato dall’assessore al turismo Rocco Garufo e dal direttore artistico del Teatro Goldoni Emanuele Gamba, insieme al direttore artistico del Festival Riccardo Della Ragione. Domenica 21 settembre la manifestazione si concluderà alle ore 15.00 in piazza Mazzini, al termine del Concerto “Peewee Durante trio”, con i saluti e ringraziamenti a chiusura della 10ª edizione del festival Livorno al Centro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©