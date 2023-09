(1) Allegati (1) Programma Ottobrata

Torna l’Ottobrata, la festa dedicata alla Madonna di Montenero

"Abbiamo deciso di anticipare l'iniziativa proponendola come ricordo delle vittime dell’alluvione. Per l’occasione verrà acceso un cero e portato alla Madonna". Appuntamento domenica 10 settembre alle 17.30 da piazza Delle Carrozze fino a piazza di Montenero con alcune soste artistiche e uno spettacolo al tramonto sul sagrato della chiesa. L'Ottobrata si concluderà con un momento conviviale che coinvolgerà bar e ristoranti del quartiere

di Giulia Bellaveglia

Torna dopo anni di assenza l’”Ottobrata”, tradizionale festa dedicata alla Madonna di Montenero. La manifestazione, curata da Fabrizio Brandi e organizzata dall’Associazione ViviMontenero – con i patrocini di Diocesi di Livorno, Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana e il supporto della Misericordia di Montenero – è in programma per domenica 10 settembre a partire dalle 17.30 e nasce con l’intento di unire la città con il quartiere protagonista assoluto di tutta la serata. “Di solito – spiega il presidente di ViviMontenero Alberto Spagnoli – la festa aveva luogo a ottobre, come ricorda anche il nome stesso. Noi abbiamo deciso di anticiparla e di proporla come ricordo delle vittime dell’alluvione e della pandemia. Per l’occasione verrà infatti acceso un cero e portato alla Madonna. Questo vuole essere lo spirito di una giornata all’insegna dell’aspetto religioso”. “Un’idea – afferma Brandi – sacra e dissacrante allo stesso tempo, nata dal senso di smarrimento che generano in noi i grandi eventi climatici che non riusciamo a controllare. La Madonna viene celebrata perché è vista come super partes, anche per gli atei più convinti, è generalmente percepita come la madre di tutti. Noi lo faremo con un insieme di attività religiose ma anche legate al mondo dell’arte”. L’iniziativa si svilupperà in un itinerario con partenza da piazza Delle Carrozze fino alla piazza di Montenero e comprenderà alcune soste arricchite da azioni artistiche per arrivare, all’ora del tramonto, ad uno spettacolo sul sagrato della chiesa. La serata si concluderà con un momento conviviale che coinvolgerà bar e ristoranti della zona con menù tipici dell’Ottobrata. “La rievocazione – commenta l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – di una tradizione livornese persa nel tempo e che affonda le proprie radici nell’amore con cui i livornesi l’hanno coltivata. Un filone di lavoro su socialità e aggregazione che ci siamo proposti di portare avanti affinché diventi qualcosa di strutturato”. Per informazioni è possibile rivolgersi alla pagina Facebook dell’Associazione.

