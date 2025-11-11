(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE

Torna MareDivino e DiGusto. La mostra-mercato sbarca al Modigliani Forum

Più 40% tra produttori vinicoli e gastronomici Slow Food rispetto all’ultima edizione. Il 2025 segna il grande rilancio della manifestazione con tre giorni di degustazioni, masterclass, show-cooking e incontri BtoB, puntando anche a promuovere il turismo enogastronomico

Da sabato 29 novembre a lunedì 1° dicembre sbarca al Modigliani Forum di Livorno MareDiVino e DiGusto, la mostra-mercato enogastronomica più attesa della costa toscana. L’evento rappresenta il nuovo corso della storica manifestazione “MareDiVino” di Fisar Livorno, di cui raccoglie l’eredità per rilanciarla sul palcoscenico regionale. Tutte le info utili sul sito ufficiale della manifestazione (https://www.maredivinoedigusto.it/). Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo della manifestazione.

La manifestazione è promossa da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea (braccio operativo del Comune di Livorno per la promozione turistica), in collaborazione con FISAR Delegazione di Livorno e Slow Food Toscana, con il supporto di Slow Food Livorno e la partecipazione di Vetrina Toscana, il progetto regionale di Toscana Promozione Turistica che promuove il turismo enogastronomico.

MareDiVino e DiGusto vuole valorizzare il patrimonio vitivinicolo della costa e della regione, coniugandolo con l’eccellenza gastronomica locale e presentandosi da subito come una delle manifestazioni di riferimento in Toscana. Nella sua veste di Mostra Mercato, l’evento intende essere anche un potente strumento di promozione turistica dell’area marittima toscana, creando sinergie tra produttori, ristoratori, enti e associazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile e identitario.

I numeri confermano l’entusiasmo per il rilancio: sono oltre 115 i produttori vinicoli e 26 i produttori e trasformatori della rete Slow Food (Mercati della Terra e collaboratori delle Condotte) che hanno aderito, superando del 40% i numeri dell’ultima edizione. L’area degustazioni e vendita sarà affiancata da aree per la somministrazione, dove l’Associazione Tortai della CNA di Livorno proporrà la tradizionale torta di ceci e il famoso “5 e 5”.

La manifestazione cambia la sua fisionomia non solo arricchendosi della componente gastronomica, ma anche spostandosi in una location ideale. Il Modigliani Forum di Livorno è una struttura capiente, ben attrezzata, con ampia disponibilità di parcheggi e ben collegata alle principali vie di comunicazione (autostrada, FI-PI-LI e stazione ferroviaria). All’interno del palazzetto, un main stage acusticamente protetto ospiterà gli eventi di maggior richiamo, mentre le sale laterali accoglieranno masterclass e conferenze (Sala Mascagni), show-cooking (Sala Mascagni) e attività per bambini (Sala Gramsci).

Questa edizione vede una collaborazione significativa con l’Istituto Professionale Alberghiero Mattei di Rosignano, che avrà uno spazio promozionale a disposizione. Gli studenti saranno protagonisti negli show-cooking e partner della Fondazione LEM in questa e altre occasioni nel corso dell’anno.

È già in corso dalla fine di ottobre un’attività collaterale che anticipa la manifestazione. Si tratta di “MareDiVino e DiGusto in tour”, una serie di appuntamenti di degustazione che si svolgeranno presso locali selezionati in avvicinamento all’evento. Infine, Fondazione LEM ha avviato un percorso verso la certificazione ISO20121 per l’evento, lavorando alla creazione di un modello di organizzazione e di gestione sostenibile, attento all’ambiente, al territorio e alle persone coinvolte.

Afferma il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti: “La manifestazione MareDiVino e DiGusto raccoglie l’eredità della storica manifestazione promossa da Fisar e quest’anno compie un balzo in avanti grazie al sostegno dell’Amministrazione e della Fondazione Lem. Pensiamo alla nuova location al Modigliani Forum e all’inserimento nell’Estate Più Lunga del Mondo che si estende fino al mese di dicembre. Abbiamo ben chiaro in testa che la proposta di iniziative che animano dal punto di vista culturale e turistico questa città, è una sorta di puzzle che parte dalle questioni di tipo ambientale o economico come la Biennale del Mare, passando attraverso situazioni spettacolari come Straborgo, le gare remiere, Effetto Venezia, fino ad arrivare a quelle più strettamente culturali legate a determinati personaggi, come il Festival Mascagnano, che hanno fatto grande Livorno nel mondo. Sul fronte dell’enogastronomia mancava proprio un evento in cui il vino fosse protagonista e così abbiamo aggiunto un tassello a questo nostro disegno complessivo inserendo la manifestazione MareDiVino e DiGusto. Sono convinto che questo evento saprà fare un ulteriore salto di qualità”.

Rocco Garufo, Assessore al turismo del comune di Livorno: “È ormai un anno e mezzo che con Fisar Livorno parliamo delle modalità per il rilancio di questa manifestazione, sia dal punto di vista della qualità che della dimensione. Siamo orami arrivati al momento conclusivo del percorso, che significa lanciare MareDiVino e DiGusto. D’altronde, l’enogastronomia è centrale all’interno del piano di marketing del turismo della città. Questo perché proprio la sua cucina è in grado di raccontare “la livornesità” in modo vero”.

Adriano Tramonti, Fondazione LEM: “Abbiamo raccolto l’eredità di una manifestazione importante che, proprio per la dimensione che aveva raggiunto, aveva necessità di un soggetto con le spalle più grosse per sostenerla. Come Fondazione LEM abbiamo accettato la sfida di un rilancio che guarda alla promozione enogastronomica del nostro territorio, anche instaurando un rapporto privilegiato con l’istituto alberghiero Enrico Mattei, con il quale firmiamo oggi un accordo di collaborazione. Ringrazio per la collaborazione Vetrina Toscana e Toscana Promozione Turistica nella persona del suo direttore, Francesco Tapinassi”.

Tania Franchini, Vetrina Toscana: “Vetrina Toscana non è mai mancata a questo appuntamento e siamo felici che Fondazione LEM abbia deciso di coinvolgerla anche in questo nuovo corso. Vetrina Toscana è un progetto che da venticinque anni valorizza i produttori attenti alla nostra terra e che ne racconta la storia. Non a caso presenteremo a MareDiVino e DiGusto gli atlanti del vino e del cibo che rientrano appieno in questa mission”.

Lisa Marinai, Fisar Livorno: “Questa manifestazione è nata dodici anni fa per il rilancio e la valorizzazione della produzione vinicola della costa toscana. Ora questa aveva bisogno di un salto di qualità e visibilità. Da qui lo stretto rapporto allacciato con Fondazione Lem ormai da circa un anno e mezzo che ha permesso di trovare il giusto equilibrio tra tutte le componenti che caratterizzano la manifestazione. A questa parteciperanno anche due marchi importanti del territorio livornese, Ornellaia e Tenuta San Guido: segno che l’appeal per il nuovo corso è già alto”.

Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana: “L’approccio di Slow Food è da sempre di grande attenzione alla qualità del cibo ma anche a chi e come lo produce. Non a caso il nostro slogan è “buono, pulito e giusto” e in questa manifestazione portiamo la mission della nostra associazione. Siamo contenti di presentare a MareDiVino e DiGusto anche un convegno che parla della grande varietà di oli che caratterizzano la produzione regionale seguita da una degustazione per apprezzare le diverse caratteristiche organolettiche”.

Daniela Tramontani, Dirigente scolastica Enrico Mattei: “La mia idea di dirigenza di un istituto come questo è di spingere verso l’imprenditorialità. Per questo, per noi è fondamentale la partecipazione dei nostri studenti a manifestazioni che permettono scambi col territorio”.

