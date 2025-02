Torna “Perché il Goldoni è il Goldoni”, il festival canoro ispirato a Sanremo

Appuntamento venerdì 21 febbraio alle 20.30 al Teatro Goldoni. L'intero incasso sarà devoluto al social taxi inclusivo. E con il FantaGoldoni tantissimi premi in palio. Il sindaco Salvetti condurrà la serata insieme alla vicesindaca Camici. Novità dell'edizione 2025, la diretta su Granducato Tv

di Giulia Bellaveglia

Torna, per il quarto anno consecutivo, l’amatissimo festival “Perché il Goldoni è il Goldoni”, in programma per venerdì 21 febbraio alle ore 20.30, naturalmente al Teatro Goldoni, per la direzione artistica di Mario Menicagli. L’iniziativa, organizzata e promossa da Comune di Livorno e Fondazione Teatro Goldoni, vedrà sfidarsi 13 concorrenti su brani cantati al Festival di Sanremo per un nobile scopo: l’intero incasso sarà devoluto, come hanno sottolineato Sandra Biasci, presidente della Consulta delle associazioni del Comune, alla continuità dell’iniziativa social taxi inclusivo. Novità del 2025, la diretta televisiva in onda su Granducato Tv (canale 15) a partire dalle 21.

Si conferma invece il FantaGoldoni, ovvero il contest dedicato alla manifestazione. Per partecipare sarà sufficiente compilare un modulo, disponibile da martedì 18 alle ore 20 di venerdì 21 febbraio sul sito www.fantagoldoni.it, scegliendo le risposte in varie sezioni (classifica, extra etc…) per provare a vincere i tanti premi in palio tra cui un viaggio in Sardegna, una cena per due persone, un kit del Livorno Calcio, biglietti e abbonamenti per le stagioni del Goldoni.

Presente anche per questa edizione, il premio del pubblico, che verrà assegnato dagli spettatori attraverso un Google form compilabile inquadrando un QrCode presente in teatro.

Questi gli artisti in gara e le relative canzoni in ordine di esibizione: Matteo Panariello (Italia d’oro – Pierangelo Bertoli), Claudio Marmugi (Maledette malelingue – Ivan Graziani), Lisa Neri (Come saprei – Giorgia), Giulia Aringhieri & Plettroni Freschi (piazza Grande – Lucio Dalla), Emanuele Bertolini (Una musica può fare – Max Gazzè), Il Trio Niccolai/Niccolini/Pucci (Noi ragazzi di oggi – Luis Miguel), Luca Zanotti (Vita tranquilla – Tricarico), Sabrina Orsolini (E non finisce mica il cielo – Mia Martini), Giusy Anzovino (Sincerità – Arisa), Alessandra Donati & I Case (Oceano – Lisa), Raffaello Cioni (Terra promessa – Eros Ramazzotti), Simonetta Del Cittadino (Canzone per te – Sergio Endrigo), Pietro Contorno (Ciao Amore ciao – Luigi Tenco). Con la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Goldoni, Coro Spring Time – Monday Girls, Gary Baldi Bros e i Goldonium. Direttore d’orchestra maestro David D’Alesio, maestro del coro Cristiano Grasso.

Il vincitore e la classifica finale saranno decretati da una giuria, mentre soltanto una parte di questa assegnerà anche il premio della critica.

“Il quarto anno di uno spettacolo meraviglioso – commenta il sindaco Luca Salvetti, che condurrà la serata insieme alla vicesindaca Libera Camici – con una formula che funziona, capace di far divertire e di far del bene allo stesso tempo, arricchita dalla diretta televisiva”.

Questa la classifica della passata edizione:

1° Stefano Cresci e Marina Bernini (Ti Lascerò)

2° Matteo Panariello (Ovunque Sarai)

3° Alessandra Donati e I Pase (Vacanze Romane)

4° Raffaello Cioni (Spunta la luna dal monte)

5° Il Trio Niccolai/Niccolini/Pucci (Abbiamo vinto il Festival di Sanremo)

