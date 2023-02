Torna “Perché il Goldoni è il Goldoni” sulle note di Sanremo

Martedì 21 febbraio via alle selezioni dei talenti in gara per conquistare un posto per la finalissima dell'11 marzo. Quest'anno voterà anche il pubblico grazie ad un App da scaricare sul cellulare

Dopo il grande exploit dello scorso anno quando il Teatro Goldoni registrò un inaspettato sold out, torna a grande richiesta “Perché il Goldoni è il Goldoni – il Festival che avete già visto e sentito”. L’evento in programma sabato 11 marzo (biglietteria aperta a partire da martedì 21 febbraio sia online che al botteghino a teatro) vedrà salire sul palco esponenti dello spettacolo, della vita pubblica, politica, sociale e istituzionale cittadina che si metteranno in gioco vestendo i panni di cantante per una sera. Sotto i riflettori riecheggeranno le canzoni della storia del Festival di Sanremo che saranno replicate dal vivo con tanto di orchestra e coro. Se da una parte un gruppo di circa 10 “artisti” ha già incassato il pass per la serata finale grazie ai piazzamenti ottenuti la passata edizione (i cui nomi verranno svelati soltanto nei prossimi giorni), altrettanti talenti si contenderanno l’ingresso alla serata di gala dell’11 marzo tramite una selezione che verrà effettuata martedì 21 febbraio a partire dalle 18 in Goldonetta. La selezione sarà effettuata rigorosamente a porte chiuse davanti ad una giuria di qualità formata da Valeria Iaquinto (direttrice artistica Festival DisCanto e Cambiamo Musica, insegnante di interpretazione vocale e cantante), Gian Luca Bonetta (presentatore e speaker radiofonico) e Marta Priore (manager e gestione organizzazione eventi).

Ecco chi si esibirà per convincere i giurati: Claudio Marmugi (Come dentro a un film), Alessandro Guarducci (Bella da morire), Emanuele Barresi (Tu sei bella come sei), Giovanna Cepparello (Un’avventura), Elina Pellegrini (Controvento), Marco Conte (Sotto le lenzuola), Giulia Aringhieri (Gianna), Claudia Pavoletti (Nessuno mi può giudicare), Raffaello Cioni (Occidentali’s Karma), Gianni Tacchi e Filippo Ascione (Musica Leggerissima).

La novità di questa edizione sarà relativa al sistema di giudizio e valutazione dei cantanti in gara per la serata finale. Sarà infatti prevista una giuria tecnica composta da 12 personalità del mondo della musica e dello spettacolo il cui voto varrà per il 50% sulla classifica finale. L’altra metà sarà affidata direttamente al pubblico al quale sarà chiesto di scaricare un App sul proprio telefono cellulare con la quale poter votare i talenti in gara. Non più poi accoppiamenti tra “nuove proposte” e “big” ma un girone unico all’italiana dove tutti saranno in gara per salire sul podio. A presentare la serata ancora una volta il sindaco Luca Salvetti accanto alla vice sindaco Libera Camici.

