(1) Allegati (1) Programma Ri Life 2026

Torna Ri-Life, il festival per scoprire il valore del riuso

Dal 24 al 29 novembre laboratori, attività creative ed educative coinvolgeranno scuole, famiglie e cittadini per promuovere il recupero degli oggetti, il consumo consapevole e una nuova cultura della sostenibilità

di Giulia Bellaveglia

Presentata la quinta edizione di “Ri-Life”, il festival del riuso (clicca qui per leggere il programma completo) promosso nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2026 (Serr). L’iniziativa è organizzata da Comune di Livorno, Aamps, RetiAmbiente e dal Centro del Riuso Creativo “Evviva”, con la collaborazione di Avis e Ail.

A sostenere il progetto anche l’impresa sociale Terra di Tutti di Lucca, il gruppo di sarte volontarie “Le bimbe riusano” e la cooperativa Brikke Brakke, che gestisce il Centro. Dal 24 al 29 novembre, una settimana di attività pratiche, creative ed educative coinvolgerà scuole, famiglie e cittadini, con l’obiettivo di diffondere la cultura del riutilizzo, del recupero e della seconda vita. ”Ogni oggetto – spiega Gabriele Rammairone di Aamps – è composto da storie, ricordi e legami affettivi. Non è casuale, in questo senso, la scelta di organizzare il festival in concomitanza con il Black Friday, tradizionalmente dedicato agli acquisti. Senza voler stigmatizzare un momento in cui, in tutto il mondo, si promuovono i consumi, che ci auguriamo possano sempre essere consapevoli, il nostro obiettivo è intervenire un passo prima: evitare che un oggetto, solo perché non è più nuovo, venga gettato via”.

“Vogliamo promuovere la cultura del riuso in senso ampio – aggiunge Federico Beconi di Brikke Brakke -, considerando sia il punto di vista di chi utilizza un bene sia quello di chi lo dona. È importante imparare a prendersi cura delle cose e conservarle anche quando non ci servono più , perché potrebbero essere utili ad altre persone. Si tratta di un gesto di responsabilità ambientale, ma anche sociale». Le attività stimoleranno inoltre l’osservazione dei prodotti, dalla loro struttura e funzionalità fino al valore pratico e affettivo che possono assumere per chi li utilizza o li riceve. “Riusare – precisa l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – è il modo migliore per non produrre rifiuti. Gli oggetti non hanno soltanto un valore materiale: custodiscono ricordi, raccontano storie e rappresentano legami importanti. Insegnare ai bambini a riconoscerne il valore significa spiegare loro che non tutto ciò che è vecchio deve essere sostituito e che il valore di una cosa non dipende necessariamente dalla sua novità. Un messaggio fondamentale, soprattutto in una società che incoraggia il consumo rapido e la continua sostituzione”.

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