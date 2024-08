(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DI SCENARI DI QUARTIERE

Torna “Scenari e Serenate di quartiere”, 11 i quartieri coinvolti

Da venerdì 30 agosto a domenica 15 settembre spettacoli, serenate e presentazioni di libri. Previste visite guidate dei quartieri e cene al termine degli eventi. Ingresso gratuito

di Giulia Bellaveglia

Torna, da venerdì 30 agosto a domenica 15 settembre “Scenari e Serenate di Quartiere”, il festival organizzato e promosso dalla Fondazione Teatro Goldoni e dal Comune di Livorno, per la direzione artistica di Fabrizio Brandi ed Emanuele Gamba (clicca sulla clip bianca sopra al titolo per scaricare e consultare il programma degli eventi).

Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione vuole rafforzare l’idea da cui è partita, quella di portare il teatro fuori dal teatro, nei quartieri della città (ben 11 quelli coinvolti: Quercianella, Shangai, Stazione, Torretta, Venezia, Pontino, Collinaia, Le Sughere, Antignano, Benci Centro, San Jacopo ). “Un prodotto molto atteso dalla cittadinanza – afferma Brandi – cosa che mi rende davvero contento. Tante forme di spettacolo con lo scopo di portare l’arte e la cultura proprio sotto casa di tutti”. Anche per quest’anno, il programma offre, accanto al teatro di narrazione, 3 serenate i cui stili spaziano dall’opera, alla canzone napoletana, per arrivare fino al musical. A questo, si aggiunge la presentazione di 4 libri. “Mi fa piacere sottolineare – aggiunge Gamba – che quest’anno non ci siamo concentrati solo sul raccontare storie, ma ci siamo impegnati affinché queste vicende parlassero di Livorno, della nostra terra”. Alcune serate saranno caratterizzate dalle cene di quartiere (solo su prenotazione). Due invece le serate dedicate: la prima, martedì 10 settembre, per l’anniversario dell’alluvione con il concerto dell’Ensemble e coro del Goldoni, a Collinaia e l’altra, giovedì 12 settembre, con la Compagnia Tempo Libero all’interno della casa circondariale nella zona delle Sughere. “Seminare storie – commenta l’assessore alla cultura Simone Lenzi – in ogni angolo della città, non è un’operazione da poco, ma è un fatto davvero importante, per valorizzare quella comunità, in parte andata perduta, che abbia piacere di ritrovarsi per assistere ad uno spettacolo”. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Un’ora prima di ogni serata è prevista una visita della zona curata da Fabrizio Ottone.

