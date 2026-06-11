Torna Sguardi in Fortezza: da Rubini a Bentivoglio, un’estate di cinema e incontri

di Giacomo Niccolini

Dal 15 giugno al 7 settembre torna Sguardi in Fortezza, la rassegna cinematografica estiva costruita da Menicagli Pianoforti, Circolo del Cinema Kinoglaz, in collaborazione con Fortezza Bar, Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale e Comune di Livorno, che porta in città film, ospiti e occasioni di confronto con i protagonisti del cinema italiano contemporaneo.

L’edizione 2026 conferma la vocazione che negli anni ha reso riconoscibile la manifestazione: proporre opere recenti, film poco visti o da riscoprire sul grande schermo, costruendo una programmazione complementare rispetto all’offerta già presente sul territorio e capace di valorizzare l’esperienza collettiva della sala all’aperto.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli incontri con Fabrizio Bentivoglio (29 giugno), Francesco Centorame (6 luglio), Yuri Tuci (13 luglio), Alessandro Benvenuti (20 luglio) che presenteranno al pubblico i film in programma dialogando direttamente con gli spettatori. A chiudere la rassegna, il 7 settembre, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’edizione 2026: la proiezione de “La Stazione” alla presenza del regista Sergio Rubini, realizzata in collaborazione con Fondazione Laviosa. Saranno inoltre presenti gli autori Luca Dal Canto e Alberto Battocchi per la proiezione di “Igor – L’eroe romantico del calcio” del 22 giugno.

La rassegna si aprirà il 15 giugno con “Mr Nobody Against Putin”, documentario vincitore dell’Oscar 2026, e proseguirà con una selezione che attraversa cinema italiano e internazionale, dal recente “La vita da grandi” di Greta Scarano a “The Life of Chuck” di Mike Flanagan, fino a “Here” di Robert Zemeckis e “Amiche mai” di Maurizio Nichetti.

Un ruolo centrale avranno anche le collaborazioni con le associazioni e le istituzioni culturali del territorio. La proiezione de “La vita da grandi” sarà realizzata insieme a Fondazione Laviosa e Associazione Autismo, mentre “The Pool” di Doris Dörrie sarà presentato in collaborazione con ICIT – Istituto di Cultura Italo-Tedesco, in versione originale sottotitolata. La chiusura della manifestazione con “La stazione” di Sergio Rubini vedrà nuovamente il coinvolgimento di Fondazione Laviosa.

Con il suo mix di cinema contemporaneo, incontri d’autore e collaborazioni culturali, Sguardi in Fortezza 2026 rinnova l’obiettivo di offrire al pubblico uno spazio dedicato alla scoperta, alla riflessione e alla visione condivisa di film che meritano di essere visti – o rivisti – sul grande schermo.

Tutto il programma è disponibile su https://sguardiinfortezza.it/

Il biglietto ha un costo di €7,00 e la prevendita per i singoli eventi è disponibile su https://www.fortezzavecchia.it/biglietti/

PROGRAMMA

GIUGNO

15 giugno

Mr Nobody Against Putin

di David Borenstein (2026)

Oscar al Miglior Documentario 2026

22 giugno

Igor – L’eroe romantico del calcio

di Luca Dal Canto (2026)

Presentano il film gli autori Luca Dal Canto e Alberto Battocchi

29 giugno

Lascia perdere, Johnny!

di Fabrizio Bentivoglio (2007)

Presenta il film il regista Fabrizio Bentivoglio

LUGLIO

6 luglio

Come Fratelli

di Antonio Padovan (2025)

Presenta il film l’attore Francesco Centorame

13 luglio

La vita da Grandi

di Greta Scarano (2025)

Presenta il film l’attore Yuri Tuci

In collaborazione con Fondazione Laviosa e Associazione Autismo

20 luglio

Ritorno a casa Gori

di Alessandro Benvenuti (1996)

Presenta il film il regista Alessandro Benvenuti

27 luglio

Paternal Leave

di Alissa Jung (2025)

AGOSTO

3 agosto

The Pool

di Doris Dörrie

Versione originale con sottotitoli in italiano

In collaborazione con ICIT – Istituto di Cultura Italo-Tedesco

10 agosto

The Life of Chuck

di Mike Flanagan (2024)

17 agosto

Here

di Robert Zemeckis (2024)

24 agosto

Amiche mai

di Maurizio Nichetti (2025)

Presenta il film il regista Maurizio Nichetti

31 agosto

Film a scatola chiusa

SETTEMBRE

7 settembre

La stazione

di Sergio Rubini (1990)

Presenta il film il regista Sergio Rubini

In collaborazione con Fondazione Laviosa

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