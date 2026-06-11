Torna Sguardi in Fortezza: da Rubini a Bentivoglio, un’estate di cinema e incontri
Dal 15 giugno al 7 settembre torna Sguardi in Fortezza, la rassegna cinematografica estiva costruita da Menicagli Pianoforti, Circolo del Cinema Kinoglaz, in collaborazione con Fortezza Bar, Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale e Comune di Livorno, che porta in città film, ospiti e occasioni di confronto con i protagonisti del cinema italiano contemporaneo.
L’edizione 2026 conferma la vocazione che negli anni ha reso riconoscibile la manifestazione: proporre opere recenti, film poco visti o da riscoprire sul grande schermo, costruendo una programmazione complementare rispetto all’offerta già presente sul territorio e capace di valorizzare l’esperienza collettiva della sala all’aperto.
Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli incontri con Fabrizio Bentivoglio (29 giugno), Francesco Centorame (6 luglio), Yuri Tuci (13 luglio), Alessandro Benvenuti (20 luglio) che presenteranno al pubblico i film in programma dialogando direttamente con gli spettatori. A chiudere la rassegna, il 7 settembre, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’edizione 2026: la proiezione de “La Stazione” alla presenza del regista Sergio Rubini, realizzata in collaborazione con Fondazione Laviosa. Saranno inoltre presenti gli autori Luca Dal Canto e Alberto Battocchi per la proiezione di “Igor – L’eroe romantico del calcio” del 22 giugno.
La rassegna si aprirà il 15 giugno con “Mr Nobody Against Putin”, documentario vincitore dell’Oscar 2026, e proseguirà con una selezione che attraversa cinema italiano e internazionale, dal recente “La vita da grandi” di Greta Scarano a “The Life of Chuck” di Mike Flanagan, fino a “Here” di Robert Zemeckis e “Amiche mai” di Maurizio Nichetti.
Un ruolo centrale avranno anche le collaborazioni con le associazioni e le istituzioni culturali del territorio. La proiezione de “La vita da grandi” sarà realizzata insieme a Fondazione Laviosa e Associazione Autismo, mentre “The Pool” di Doris Dörrie sarà presentato in collaborazione con ICIT – Istituto di Cultura Italo-Tedesco, in versione originale sottotitolata. La chiusura della manifestazione con “La stazione” di Sergio Rubini vedrà nuovamente il coinvolgimento di Fondazione Laviosa.
Con il suo mix di cinema contemporaneo, incontri d’autore e collaborazioni culturali, Sguardi in Fortezza 2026 rinnova l’obiettivo di offrire al pubblico uno spazio dedicato alla scoperta, alla riflessione e alla visione condivisa di film che meritano di essere visti – o rivisti – sul grande schermo.
Tutto il programma è disponibile su https://sguardiinfortezza.it/
Il biglietto ha un costo di €7,00 e la prevendita per i singoli eventi è disponibile su https://www.fortezzavecchia.it/biglietti/
PROGRAMMA
GIUGNO
15 giugno
Mr Nobody Against Putin
di David Borenstein (2026)
Oscar al Miglior Documentario 2026
22 giugno
Igor – L’eroe romantico del calcio
di Luca Dal Canto (2026)
Presentano il film gli autori Luca Dal Canto e Alberto Battocchi
29 giugno
Lascia perdere, Johnny!
di Fabrizio Bentivoglio (2007)
Presenta il film il regista Fabrizio Bentivoglio
LUGLIO
6 luglio
Come Fratelli
di Antonio Padovan (2025)
Presenta il film l’attore Francesco Centorame
13 luglio
La vita da Grandi
di Greta Scarano (2025)
Presenta il film l’attore Yuri Tuci
In collaborazione con Fondazione Laviosa e Associazione Autismo
20 luglio
Ritorno a casa Gori
di Alessandro Benvenuti (1996)
Presenta il film il regista Alessandro Benvenuti
27 luglio
Paternal Leave
di Alissa Jung (2025)
AGOSTO
3 agosto
The Pool
di Doris Dörrie
Versione originale con sottotitoli in italiano
In collaborazione con ICIT – Istituto di Cultura Italo-Tedesco
10 agosto
The Life of Chuck
di Mike Flanagan (2024)
17 agosto
Here
di Robert Zemeckis (2024)
24 agosto
Amiche mai
di Maurizio Nichetti (2025)
Presenta il film il regista Maurizio Nichetti
31 agosto
Film a scatola chiusa
SETTEMBRE
7 settembre
La stazione
di Sergio Rubini (1990)
Presenta il film il regista Sergio Rubini
In collaborazione con Fondazione Laviosa
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.