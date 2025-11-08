Torna “Shh, si legge! – Silent reading party” in Villa Mimbelli

Domenica 9 novembre, dalle ore 10.30 alle 12.30, Villa Mimbelli (più precisamente in prossimità dello spazio accanto al teatro) ospiterà il secondo appuntamento di “Shh, si legge! - Silent reading party”. Unica regola: sono vietati i dispositivi elettronici di qualsiasi tipo

Una mattina dedicata al piacere della lettura condivisa, in silenzio. Domenica 9 novembre, dalle ore 10.30 alle 12.30, Villa Mimbelli (più precisamente in prossimità dello spazio accanto al teatro) ospiterà il secondo appuntamento di “Shh, si legge! – Silent reading party”, un evento che invita tutti gli amanti dei libri a ritagliarsi due ore di pace, immersi nelle pagine. La formula è semplice: basta portare il proprio telo, il proprio libro (qualsiasi) e godersi la magia della lettura in compagnia, circondati da altri lettori che condividono la stessa passione.

L’iniziativa è organizzata dalla giornalista Giulia Bellaveglia e dall’insegnante Giada Marzocchi con il patrocinio del Comune di Livorno. Non è necessario partecipare per l’intera durata: è possibile unirsi anche solo per una parte dell’incontro, secondo la propria disponibilità. Unica regola: sono vietati i dispositivi elettronici di qualsiasi tipo (cellulari, tablet, computer), ad eccezione di quelli per la lettura digitale (ebook reader), per preservare un’atmosfera di silenzio e concentrazione. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato. Ingresso libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni profili Instagram millebattuteperunlibro (Bellaveglia) e/o feelgoodreadbook1989 (Marzocchi).

