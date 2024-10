(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA COMPLETO DI STRABILIANTI

Torna “Strabilianti”, il festival dello sport paralimpico e della cultura della disabilità

L’evento si terrà a Livorno dal 7 al 10 novembre in quattro location differenti: Fortezza Vecchia, Hangar Creativi, campo scuola e cinema teatro 4 Mori

Presentata la terza edizione di “Strabilianti”, la manifestazione dedicata allo sport paralimpico ed alla cultura della disabilità (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per scaricare e consultare il programma completo).

L’evento si terrà a Livorno dal 7 al 10 novembre con il patrocinio del Comune di Livorno, della Provincia di Livorno, della Regione Toscana, della Questura di Livorno, dell’Università degli Studi di Pisa, dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, di Sport e Salute, del Coni, del Cip, dell’Autorità di Sistema Portuale e dell’Inail.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà alternando gli appuntamenti tra Hangar Creativi di via Meyer, Fortezza Vecchia e campo scuola. Momento clou dell’evento sarà la proiezione – in anteprima nazionale, presso il cinema teatro Quattro Mori – del docufilm “Parigi 2024 – Diario di viaggio”, realizzato in collaborazione con Ability Channel e Stellantis.

Da sottolineare inoltre la partnership con la Fondazione Sanlorenzo che ha consentito di stampare 2.000 copie del fumetto: “La straordinaria storia delle Paralimpiadi” di Ability Channel, che verranno distribuite gratuitamente ai partecipanti.

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito e sarà garantito il servizio di interpretariato in LIS dall’Associazione Comunico. Il programma si completerà con presentazioni di libri, tavole rotonde, workshop di disegno e fotografia con Fondazione Trossi Uberti, con approfondimenti scientifici e con la partecipazione alla settima edizione della “Benetti Livorno Half Marathon” con un percorso accessibile.

Strabilianti è stato pensato per gli studenti delle scuole livornesi e per tutte le persone che vorranno approfondire il mondo dell’inclusione e dello sport paralimpico. Inoltre, grazie alla collaborazione con Decathlon, sarà possibile effettuare prove di sport adattato.

Un sentito ringraziamento va al Gruppo Fotografico di Vicarello che per il terzo anno consecutivo racconterà le storie e le emozioni di Strabilianti con le sue foto.

Il programma è stato presentato dal sindaco Luca Salvetti alla presenza del questore Giuseppina Stellino, del professore Marco Macchia, rappresentante del rettore dell’Università degli studi Pisa, di Giovanni Lorenzini – direttore Inail Livorno, di Matteo Bagnoli – presidente Avis e di numerosi rappresentanti di enti e associazioni.

