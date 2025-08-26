Torna Svs in festa, sei serate tra musica dal vivo e solidarietà

Da venerdì 29 a domenica 31 agosto e da giovedì 4 a sabato 6 settembre, dalle 19.00, la sede "Nord" in via delle Corallaie al Picchianti ospiterà la 23esima edizione dell'evento: concerti gratuiti, ristorante, bar e l’inaugurazione di due nuovi mezzi per la comunità al grido di "Lasciati coinvolgere"

di Giulia Bellaveglia

La Svs Pubblica Assistenza torna a far vivere a Livorno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Da venerdì 29 a domenica 31 agosto e da giovedì 4 a sabato 6 settembre, nella sede di “Nord” in via delle Corallaie, avrà luogo la 23esima edizione di “Svs in festa” (clicca qui per tutti i dettagli), la manifestazione di raccolta fondi che ogni anno richiama centinaia di cittadini tra concerti, buon cibo e momenti di condivisione. Ristorante, bar, aperitivi e tanta musica dal vivo ad ingresso gratuito: la formula resta la stessa, con un’attenzione particolare al tema scelto per il 2025, ovvero il coinvolgimento. “Quest’anno vogliamo dire ai livornesi: venite, conosceteci meglio – spiega la presidente Marida Bolognesi -. Il personale vi accoglierà in casa nostra, qui dove ogni giorno partono le ambulanze e si svolgono le attività. L’iniziativa è organizzata da chi normalmente sale sui mezzi di soccorso, ma per queste serate sarà dietro ai fornelli o sul palco. È un modo per mostrare il nostro volto quotidiano e per dire che chi ci sostiene, sostiene tutta la città”. “Questa – aggiunge il direttore operativo Francesco Cantini – è la vera festa dei volontari. La macchina organizzativa parte mesi prima e ogni settore dell’associazione è coinvolto: protezione civile, antincendio boschivo, trasporto sociale, fino alla sezione giovanile: i figli dei volontari, dai 4 ai 15 anni, vivono l’evento insieme alle famiglie, ed è bello vederli crescere dentro questa comunità”. Il programma musicale sarà ricco e vario con tributi, gruppi emergenti e band locali, senza dimenticare le serate anni ’90 che animeranno il pubblico con coreografie e ballerini. Tutti i giorni la sagra si aprirà alle 19 con i primi concerti dalle 21. Una serata speciale sarà quella di domenica 31 agosto, quando verranno inaugurati due nuovi mezzi: un’ambulanza acquistata grazie al 5×1000 e ai proventi di “Svs in festa 2024”, e un fuoristrada 4×4 antincendio boschivo, frutto di un progetto con Regione Toscana e Anpas. “Lasciati coinvolgere” è lo slogan dell’edizione 2025, raffigurato sulla maglietta ufficiale con un’ambulanza dotata di gambe: un’immagine che ricorda come dietro ogni mezzo ci siano le persone, pronte a fare la loro parte. Bolognesi conclude con un appello: “Abbiamo bisogno che i livornesi si lascino coinvolgere, non solo partecipando a questo evento ma anche con qualche ora di volontariato o con una donazione. Insieme possiamo rendere questa realtà sempre più forte e vicina alla città”.

