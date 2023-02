(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DI TAC

Torna “TAC- Teatro al Centro”. Il programma

Il programma comincia il 17 febbraio (ore 21.15) con lo spettacolo Harlem on y mind, con Luca Salemmi e la Lazy Blue Band composta dalla cantante Sabrina Ghiringhelli e dai musicisti Enrico Lucarelli, Mirco Capecchi, Carlo Cavallini

Dopo alcuni anni di stop, torna a far parlare di sé una rassegna che si è sempre contraddistinta per la qualità delle proposte e per la varietà di generi abbracciati. Si tratta di TAC “Teatro al Centro”, organizzata da Centro Artistico Il Grattacielo sotto l’attenta direzione di Eleonora Zacchi (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro per consultare il programma).

Una serie di eventi che sfileranno da febbraio fin ad aprile e che vedranno coinvolte compagnie del territorio, ma non solo. “Siamo contenti che questa rassegna torni – dice Zacchi -; si è interrotta proprio in epoca pandemia all’inizio del 2020, anno in cui siamo riusciti a proporre soltanto uno spettacolo. Un percorso che è dedicato all’autore, al teatro di prosa e alla musica con tanti appuntamenti” .

Il programma comincia il 17 febbraio (ore 21.15) con lo spettacolo Harlem on y mind, con Luca Salemmi e la Lazy Blue Band composta dalla cantante Sabrina Ghiringhelli e dai musicisti Enrico Lucarelli, Mirco Capecchi, Carlo Cavallini.

Una serata che avrà luogo nel periodo carnevalesco e per questo il pubblico è invitato a indossare una maschera. Un narratore che accompagna la platea verso la scoperta del Jazz, in un vortice di emozioni e di swing che alimenterà la voglia di muoversi e ballare.

L’occasione per ascoltare brani che hanno fatto la storia del genere e della musica.

Il 19 febbraio (ore 17) è invece la volta di “Puoi, Granduchi e Maremoti”, con la compagnia degli Avanzati: Simone cavallini, Andrea Faccioli, Francesca Guida, Giulia Nazzarri, Ginevra Pfeiffer, Alessandro Tuttorosa. Un interessante viaggio alla scoperta delle maschere di Livorno, dei veglioni nei teatri, fino al voto alla madonna. La Puce, il mangia uno e mangia due, il mugnaio e altre maschere saranno in teatro in attesa dei bambini per raccontare loro storie e curiosità.

La rassegna proseguirà a marzo con “Bambola” di Paolo Vanacore, con l’interpretazione del grande Gianni De Feo, e Gramscic, di e con Paolo Cioni, Daniele Marmi e Guglielmo Favilla. Un altro evento da segnalare, nel mese di aprile, l’omaggio a Tina Andrei, la signora del vernacolo, curato da Sandro Andreini.

Condividi: