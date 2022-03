Torna “Verdescambio” nel giardino di Villa Henderson

Mercoledì 23 marzo, alle 15, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, torna Verdescambio la mostra dedicata allo scambio di piante, semi e talee, curata dal Garden Club con la collaborazione del Museo

Dalle 15 alle 16 sono previste le iscrizioni allo scambio, la consegna delle piante e l’assegnazione ai tavoli predisposti all’interno del giardino della Villa Henderson.

Ogni pianta, seme o bulbo dovrà avere il cartellino identificativo che sarà consegnato, fino ad esaurimento, al momento dell’iscrizione.

Alle 16 è in programma la presentazione del libro “Il Giardino non resiste al tempo, lo accompagna” di Gabriella Di Chiara Battisti. Al termine prenderanno il via gli scambi.

Per partecipare occorre riempire il form che si trova sul sito del Museo, www.musmed.provincia.livorno.it. Per ulteriori informazioni scrivere a: [email protected], oppure chiamare il numero tel. 0586/266711-34