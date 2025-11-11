Torna Vertiganza al cinema teatro 4 Mori

La formula è semplice ed è la classica serata di varietà, dove improbabili e assurdi personaggi si introducono nella scaletta della serata disturbando il “povero conduttore”

Torna Vertiganza il 14 novembre alle 21,00 al cinema teatro I 4 Mori. Il teatro Enzina Conte del Vertigo era diventato “troppo piccolo” per ospitare questo divertente varietà che da più di tre anni registrava il tutto esaurito. Questa scelta fortemente voluta da Leonardo Demi ideatore e regista del format e avvallata da Marco Conte il direttore artistico del Vertigo, rappresenta una affascinante sfida che Vertigoteatro ha deciso di accettare con entusiasmo! La formula è semplice ed è la classica serata di varietà, dove improbabili e assurdi personaggi si introducono nella scaletta della serata disturbando il “povero conduttore” che diventa una spalla/vittima delle “follie” di questi intrusi: La vicina di casa, Il critico cattivissimo, Il fantasma medioevale, la smemorata e l’ipocondriaco, La Maga truffaldina, L’amante della cannabis, e l’assistente Leo Babba. Le novità stanno nei tempi comici che stanno a metà tra i ritmi teatrali e televisivi, l’uso della tecnologia per i video (girati dallo stesso cast) e i social: con la partecipazione dei The Galex, beniamini del pubblico dei giovani con i loro video su Istagram, poi tanta musica, ballo ed ospiti di ottimo livello. In questa edizione si conferma il cast di attori con il gradito ritorno di Giacomo Baharabadi ed il corpo di ballo in collaborazione con Studio live dance Company, che oltre a movimentare la orecchiabile sigla scritta da Dimitri Cappagli ed arrangiata da Carlo Bosco, ci regalerà delle coreografie su alcuni brani cantati; Una new entry è la associazione musicale “Tuttiinmusica” diretta da Neomi Pacini che affiancherà alcuni brani musicali con il loro coro The new Choir. Insomma di tutto di più!

Il cast è formato da attori della compagnia Vertigo, provenienti dallo stage di comicità della scuola di arti sceniche Enzina Conte a cura di Marco Conte e Paola Pasqui, e da un ulteriore lavoro di studio del personaggio condotto da Leonardo Demi, regista, tutto fare, conosciuto al pubblico dei giovani per aver presentato in passato la serata di Capodanno alla terrazza Mascagni e per essere uno dei componenti dei The Galex insieme a Axel Tonfoni, Giovanni Pulizzi e Asya Di Lalla. I testi sono di Paola Pasqui, Leonardo Demi e Francesca Nobile.

In scena oltre a Demi, Giacomo Baharabadi, Francesca Nobile, Gilberto Gabardi, Axel Tonfoni, Simone Gambis, Irene Favet, Andrea De Frenza, Gregorio Cordoni, Marco Miraglia. Ospiti della serata Valentina Caturelli, Alessio Palagi, Matteo Ghiribelli, The Galex.

Voce off e scalda pubblico Marco Conte.

Il disegno luci è di Ugo Zammit, audio a cura di Roberto Pacini. Costumi Claudia Baroni, oggettistica Patrizia Coli. Assistenza tecnica Giovanni Pulizzi.

Acquisto biglietti on line https://www.cinema4mori.it/reservation/show/vertiganza oppure direttamente al botteghino de I 4 Mori.

