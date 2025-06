Torna Vetrina Toscana

I progetti di Confcommercio e Confesercenti promossi e cofinanziati dalla Camera di Commercio per il territorio livornese. Breda: "Ringrazio le associazioni di categoria, Toscana Promozione Turistica e tutti i partner per l’impegno col quale realizzano sempre nuove attività capaci di attrarre centinaia di persone nei nostri territori"

Tornano le iniziative promosse e cofinanziate dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per il territorio livornese nell’ambito di Vetrina Toscana, progetto regionale di Toscana Promozione Turistica e Unioncamere Toscana. Attori nell’esecuzione dei progetti sul territorio sono le Camere di Commercio, che insieme a Toscana Promozione Turistica finanziano le iniziative, e le associazioni di categoria territoriali che contribuiscono alla co-progettazione ed alla realizzazione delle iniziative stesse. La mission è rafforzare il posizionamento e la competitività di micro e piccole imprese commerciali e della ristorazione, oltre a valorizzare l’identità delle destinazioni turistiche e delle produzioni agroalimentari.

“Ogni anno le iniziative di Vetrina Toscana con grande successo promuovono ristoranti, botteghe alimentari, produttori all’origine delle filiere e valorizzano il territorio integrando offerta ambientale, enogastronomica e culturale – dichiara il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda – Ringrazio davvero le associazioni di categoria, Toscana Promozione Turistica e tutti i partner per l’impegno col quale realizzano sempre nuove attività, capaci di attrarre centinaia di persone nei nostri territori”.

Due i progetti che riguardano il territorio livornese per un valore complessivo stanziato da CCIAA e Regione Toscana di 32mila euro: Appunti di viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo, realizzato da CAT Confesercenti Toscana con Confesercenti Livorno, e Mare e Monti 5, realizzato da CAT Confcommercio srl con Confcommercio Pisa.

Appunti di viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo.

Il progetto, nato nel 2020 ed il cui tema rimane il binomio tra eccellenze enogastronomiche e promozione turistica dei territori, conferma alcuni appuntamenti di grande richiesta e inserisce delle novità. Quattordici gli eventi di Confesercenti, dal 7 giugno al 7 febbraio 2026 di cui 3 dedicati ai bambini, che vanno dal doppio appuntamento sul Bus Rosso a Livorno alla Castiglioncello delle Dolce Vita in occasione del premio Suso Cecchi D’Amico, dai laboratori culinari per i bambini al bike tour sul lungomare labronico con degustazione street food, dal panino del pellegrino dopo la visita al Santuario di Montenero ai luoghi di Mascagni. Tra le novità, la visita ad una cantina vinicola a Castagneto Carducci e la visita alla scoperta di una villa medicea privata a Livorno che lo scorso 7 giugno ha riscosso notevole successo. Il prossimo evento è per sabato 21 giugno: a bordo del Bus rosso alla scoperta della ‘Livorno da Gustare’, con un tour che ripercorrerà la storia di Livorno attraverso la produzione di bevande, che nel corso dei secoli sono state qui prodotte e che terminerà con una degustazione all’interno del Mercato Centrale.

Mare e Monti 5

La quinta edizione dell’iniziativa Mari e Monti di Confcommercio prevede la realizzazione di eventi di stampo enogastronomico che prenderanno il via il 28 giugno a Livorno con la cena alla Terrazza Mascagni. L’evento, organizzato in occasione del Palio Marinaro, ha l’obiettivo di far riscoprire i sapori e i gusti dei piatti del territorio coinvolgendo produttori, botteghe e ristoranti della città, con una cena per 500 persone nella cornice di uno dei luoghi simbolo di Livorno. A settembre poi sarà la volta di Sassetta, con un pranzo nel borgo a base di prodotti locali, e dell’Isola di Capraia, con menù tutti a base di pesce azzurro, secondo le antiche ricette locali. Inoltre, sono previsti passeggiate, escursioni di trekking e di cicloturismo, eventi culturali per adulti e bambini. volti a promuovere l’integrazione fra agricoltura, turismo e cultura.

Condividi:

Riproduzione riservata ©