Tornano gli “aperitivi artistici” a Montenero

Come ormai è diventata tradizione, si rinnovano anche quest’anno gli “aperitivi artistici” a Montenero, curati dall’Associazione ViviMontenero. Sono aperitivi itineranti che permettono di scoprire il territorio e le sue bellezze artistiche, che in questa occasione saranno tre residenze storiche di epoca diversa. Infatti i tre incontri di maggio, di cui i primi due in collaborazione con ASD La Funicolare, saranno impostati in ordine cronologico: nel primo, sabato 4 alle ore 17.30, a villa Mayer, risalente al Settecento, il prof. F. Dal Canto illustrerà l’opera di Giovanni Maria Terreni, mentre nel secondo incontro, domenica 12 alle 17.30, nella cornice della villa ottocentesca nota come Castello von Berger, il professore commenterà una serie di vedute di Montenero dell’Ottocento. In entrambi i casi seguirà un brindisi offerto dalle suore “Piccole Figlie di San Giovanni Gualberto” che attualmente gestiscono le due strutture. Il terzo incontro, sul Novecento, in collaborazione con l’Associazione Terme del Corallo, sarà più articolato. L’appuntamento sarà sabato 18 alle ore 16 in Piazza delle Carrozze per partire con la funicolare per la Piazza del Santuario. Da qui inizierà una passeggiata alla ricerca delle testimonianze più significative del liberty a Montenero che si concluderà alle 17.30 al Ristorante Montallegro, dove il prof. Dal Canto fornirà un quadro generale del liberty in Italia e la dott.ssa Silvia Menicagli illustrerà la presenza del liberty a Montenero. Seguirà un aperitivo che terminerà in tempo per l’ultima corsa della funicolare alle ore 20. Per questo ultimo incontro sarà necessaria la prenotazione al numero 338 3282797.

