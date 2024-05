Tornano gli appuntamenti con Bimbi Trek

Continuano i Bimbi Trek. Domenica 12 maggio e sabato 18 maggio visita al bosco e alle sorgenti dell’acquedotto del ‘600 in località Limone esplorando con casco e luci una parte sotterranea del monumento. Prenotazioni entro l’11 maggio ore 18 per la prima data; prenotazioni entro il 17 maggio ore 18 per la seconda data. Per informazioni Barbara Bottacchiari guida ambientale trapper: 347 0580809.

