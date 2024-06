Tornano i cinema all’aperto. I programmi delle arene estive

Torna la magia dei cinema sotto le stelle. Venerdì 21 partono le proiezioni all'Arena Ardenza, il 28 all'Arena La Meta. Ancora qualche giorno di attesa per l'Arena Fabbricotti

Torna l’estate e tornano puntuali i cinema all’aperto. Apertura programmata per venerdì 21 giugno per l’Arena Ardenza e per venerdì 28 giugno per l’Arena La Meta. Ancora qualche giorno in più di attesa per l’Arena Fabbricotti di cui al momento non è ancora disponibile la programmazione. Nel frattempo, cliccando sull’icona blu con la clip bianca sopra al titolo, sarà possibile scaricare il calendario con i programmi di giugno-luglio dei due cinema che a breve inizieranno a proiettare i film sotto le stelle. Buona visione.

