Tornano il “Festival Racconti di Altre Danze e Danze di Cortile”

Il Festival si svolgerà dal 10 ottobre al 14 novembre, ma, come è ormai consuetudine, a dare il via alla manifestazione ideata da Chelo Zoppi ed Elena Giannotti di Atelier delle Arti, sarà Danze di Cortile, evento giunto alla quarta edizione

Torna anche quest’anno con la nona edizione il Festival Racconti di Altre Danze dedicato alla danza contemporanea. Il Festival si svolgerà dal 10 ottobre al 14 novembre, ma, come è ormai consuetudine, a dare il via alla manifestazione ideata da Chelo Zoppi ed Elena Giannotti di Atelier delle Arti, sarà Danze di Cortile, evento giunto alla quarta edizione.

Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare e scaricare il programma della manifestazione.

Sono due le novità di questa edizione del Festival: per la prima volta Danze di Cortile arriva in piazza Garibaldi il 23 settembre alle ore 18 e il Festival Racconti di Altre Danze si arricchisce di un progetto speciale dal titolo Articolo 33 che si terrà agli Hangar Creativi l’1 e il 2 novembre.

Il Festival è stato presentato questa mattina, 18 settembre, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore al sociale Andrea Raspanti, il dirigente Settore Attività Culturali, Turismo, Musei e Fondazioni del Comune di Livorno Giovanni Cerini, la direttrice artistica Chelo Zoppi e la danzatrice Asia Pucci. “Come Amministrazione comunale – ha detto l’assessore Raspanti- abbiamo fortemente voluto sostenere anche quest’anno Racconti di Altre Danze, all’interno del quale sta Danze di Cortile, un appuntamento molto atteso che si svolge nei cortili delle nostre case popolari e che ha quindi una forte valenza sociale. Rappresenta da una parte una significativa occasione per le persone dei quartieri che sono periferici e non solo geograficamente di fare esperienze con musica arti sceniche e visive che non avrebbero probabilmente mai fatto, e dall’altra di entrarci in contatto in una maniera che è diversa, sottratta alla fruizione borghese dell’arte. Nonostante, e anzi, contrastando i tagli governativi alla cultura abbiamo voluto evitare che la manifestazione quest’anno non si svolgesse”.

Atelier delle Arti compie 40 anni – Questo anno Atelier delle Arti festeggia 40 anni di attività: un traguardo che racconta decenni di impegno nella divulgazione dell’arte della danza e nella ricerca sui nuovi linguaggi del contemporaneo, in dialogo con la tradizione e con il territorio.

Nata a Livorno nel 1985, l’associazione ha sviluppato un modello culturale che unisce formazione, produzione, ospitalità artistica e progettazione urbana e sociale, con percorsi rivolti a ogni fascia d’età e provenienza. L’Atelier promuove la Danza di Comunità, crea eventi e collabora con istituzioni locali e nazionali.

Il 21 novembre Atelier delle Arti festeggerà il suo compleanno e ci sarà una grande festa di cui presto verranno svelati i dettagli.

Danze di Cortile – Quattro gli appuntamenti con Danze di Cortile che si svolgeranno il 23, 24, 26 e 30 settembre nei quartieri nord di Livorno per incontrare e coinvolgere i cittadini e i residenti. Quattro momenti, tutti a ingresso libero, che uniranno la musica, la danza e l’arte visiva.

Per il terzo anno si terrà anche una mostra, stavolta nella sede dell’Atelier delle Arti, via Masini 3 arricchita da momenti di danza, arti visive e musica (24, 25, 26 ottobre).

“Danze di Cortile giunge alla sua quarta edizione – dice Chelo Zoppi – consolidandosi come un progetto continuativo e profondamente radicato nelle aree settentrionali della nostra città. L’iniziativa ha ormai preso piede come un appuntamento atteso con entusiasmo e partecipazione non solo dagli abitanti dei cortili, ma anche da tutta la comunità, che ha visto crescere progressivamente la propria frequentazione culturale e artistica. Questo ha fatto sì che il progetto diventasse un vero e proprio strumento di rigenerazione umana e urbana: un atto creativo che, oltre a portare bellezza, sfida stereotipi e categorizzazioni sociali, promuovendo il cambiamento tanto nelle persone quanto negli spazi che abitano”.

Il primo appuntamento con Danze di Cortile è fissato per il 23 settembre in piazza Garibaldi alle ore 18. Seguirà il 24 settembre alle ore 18, la performance tra via Badaloni e via Pannocchia (quartiere Stazione). Il 26 settembre a Barriera Garibaldi 3/4/5 (quartiere Fiorentina) ore 18 e infine il 30 settembre al Blocco San Giovanni (quartiere Shangai) ore 18.

Gli artisti coinvolti saranno: Giulia Oblo Bernini, Filippo Boccini, Melissa Braccini, Sascha Chimenti, Nicola Cisternino, Andrea Conti, Valentina Fantozzi, Angelo Foschini, Elena Giannotti, Luca Guidi, Lavinia Iacomelli, Stive Lunardi, Emiliano Nigi, Nino Pellegrini, Linda Pierucci, Asia Pucci, Valentina Restivo, Sara Sguotti, Chelo Zoppi

Questo progetto di Chelo Zoppi ha il sostegno di Fondazione Livorno, Comune di Livorno, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Pilar ternera/ NTC, Casalp, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Costellazione.

I tre giorni all’Atelier delle Arti si svolgeranno il 24, 25, 26 ottobre e prevedono: la mostra “I ponti dell’arte – Danze di Cortile”; un’opera-video di Sara Sicuro dal titolo “Dentro Sorgane Fuori”, docu-film sul laboratorio alle periferie di Firenze; il vernissage con la performance di danza, musica e arti visive di Asia Pucci, Stive Lunardi e la partecipazione di Valentina Restivo e la performance di Virgilio Sieni “Sleep in the car”.

Racconti di Altre Danze – I mesi di ottobre e novembre saranno invece dedicati ai numerosi appuntamenti del Festival Racconti di Altre Danze.

Ad aprire il Festival il 10 ottobre ore 21 all’Atelier delle Arti (via Masini, 3) sarà “Ice-Scream” con Giselda Ranieri e Michael Incarbone. “Ice-Scream” è un duo tra danza e voce che interroga il binomio oppositivo Riso/Pianto.

Il 12 ottobre ore 17 il Festival si sposta al Museo della Città con “Senza Parole – Primo Studio”, protagonisti Sara Sguotti e Spartaco Cortesi.

I successivi appuntamenti saranno: il nuovo progetto “Articolo 33” l’1 e il 2 novembre agli Hangar Creativi. Due giorni di danza, arti visive, musica che si distinguono per la vocazione sperimentale e per il coinvolgimento diretto di artisti del territorio. Previste performance di: Elena Giannotti, Gabriel Schmitz, Spartaco Cortesi, Asia Pucci, Marco Pizza, Max Barachini, Valentina Fantozzi, Melissa Braccini, Matilda Mentessi, Linda Pierucci e Emiliano Nigi.

L’8 e il 9 novembre allo Spazio Atelier delle Arti il laboratorio “Your own God” con Judith Sanchez Ruiz.

A chiudere il 14 novembre ancora negli spazi di Atelier delle Arti, saranno Fabrizio Favale con “Danze Americane” e Martina Gambardella con “Mute”.

Biglietti e prenotazioni – Danze di Cortile è a ingresso libero. Gli spettacoli di Racconti di Altre Danze sono a pagamento con prenotazione obbligatoria chiamando il 3384322616.

Informazioni: 0586-882319 – 3291556050 – [email protected] – https://www.raccontidialtredanze.com/

Condividi:

Riproduzione riservata ©