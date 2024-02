Tornano le classi di Bioenergetica al Centro Amaranto

A partire dal 9 marzo 2024 riprendono le classi di Bioenergetica condotte da Annastella Garritano, psicologa e psicoterapeuta.

Il percorso prevede un ciclo di 6 incontri e si svolgerà ogni sabato mattina, dalle ore 10 alle 12, presso il Centro Amaranto, in via Pieroni 27 a Livorno.

Le classi di bioenergetica sono state pensate per permettere alla persona, in uno spazio sicuro e accogliente, di esplorare la propria energia vitale attraverso una serie di esercizi specifici e movimenti corporei, imparare a rilasciare lo stress accumulato nei muscoli e riequilibrare le proprie energie attraverso la respirazione consapevole e creare così uno spazio di maggiore consapevolezza e vitalità corporea.

La pratica della bioenergetica può aiutare a esplorare e comprendere meglio il legame tra mente, corpo ed emozioni unendo il movimento fisico, la respirazione e la consapevolezza emotiva per liberare le tensioni accumulate nel corpo e ripristinare l’equilibrio energetico.

Le classi di bioenergetica sono aperte a tutte e tutti!

Gli esercizi di per sé non costituiscono un processo terapeutico e non possono da soli risolvere profondi problemi emotivi. Essi però permettono alle persone di identificarsi maggiormente con il proprio corpo, aumentare la conoscenza di sé e migliorare il proprio benessere psicofisico.

Info e iscrizioni: [email protected] – 347-07.041.12

