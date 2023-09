Tornano le “Lezioni di Cinema” al Museo di Storia Naturale

Dal titolo La Storia, Le Storie questa settima edizione delle Lezioni, è organizzata in sinergia fra 50&Più Università di Livorno, Centro Studi Commedia all’italiana, Erasmo Libri Editore e il Circolo del Cinema Kinoglaz, che da anni promuovono la cultura del Cinema sul territorio locale

Prende il via sabato 7 ottobre la settima edizione del progetto Lezioni di Cinema, che si presenta quest’anno con una rassegna di otto appuntamenti, che si concluderanno domenica 3 marzo.

Dal titolo La Storia, Le Storie questa settima edizione delle Lezioni, è organizzata in sinergia fra 50&Più Università di Livorno, Centro Studi Commedia all’italiana, Erasmo Libri Editore e il Circolo del Cinema Kinoglaz, che da anni promuovono la cultura del Cinema sul territorio locale.

Il ciclo prevede sei lezioni che si svolgeranno il sabato pomeriggio presso l’Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Via Roma, 234. Gli incontri vedranno l’alternarsi di studiosi e critici cinematografici che affronteranno vari temi, intervallando la loro lezione con la proiezione di spezzoni di film.

La terza di queste lezioni prevede due sessioni (pomeridiana e serale) con più critici impegnati sul tema “La storia italiana dall’Unità fino ai tempi del berlusconismo attraverso i film”.

I partecipanti appassionati della settima arte avranno modo di ascoltare otto relatori che presenteranno ciascuno di essi un film legato alla Storia d’Italia e che si susseguiranno ogni 30 minuti in una vera e propria Lezione Maratona.

Completano la rassegna due proiezioni di film che si svolgeranno la domenica pomeriggio presso il Centro Artistico Grattacielo, via del Platano 6, in collaborazione con il Circolo del Cinema Kinoglaz che curerà la proiezione integrale di due film legati al tema dell’edizione. I film saranno preceduti da una presentazione da parte di esperti del settore.

Il costo di ogni singola lezione è di € 7,00 intero; € 5,00 ridotto (per associati 50&Più, Centro Studi Commedia all’Italiana e Circolo Kinoglaz, giovani fino a 25 anni). Il costo della lezione maratona è per tutti di € 7,00 sessione pomeridiana e di € 5,00 sessione serale; cumulativo per entrambe le sessioni € 10,00.

Agli studenti partecipanti al ciclo di incontri è previsto il rilascio di una certificazione per usufruire dell’eventuale credito scolastico

INFO: Associazione 50&Più Livorno Via Serristori 15 tel . 0586 881128 – 3420459699

mail: [email protected]. Livorno 50&Più – spazio50.org/livorno

Coordinamento: prof. Gianfranco Panariello (50&Più Università Livorno); Direzione artistica: prof. Massimo Ghirlanda (Centro Studi Commedia all’Italiana); Ufficio Stampa: Maurizio Mini.

Condividi: