Tornano le olimpiadi del cane carlino. Tema? Medioevo

Appuntamento con le Ugopiadi domenica 15 ottobre a Ca Lo Spelli a Guasticce. Preparatevi ad un'esplosione di gioia, colori e... musetti adorabili. L'organizzatore Pampaloni: "Lo spirito è quello Olimpico dove l’importante è partecipare e soprattutto divertirsi". Il programma

Preparatevi a un’esplosione di gioia, colori e… musetti adorabili! Le Ugopiadi, il raduno più esilarante di carlini d’Italia, sono pronte a sbarcare all’Azienda Agricola Ca Lo Spelli, a Guasticce, il 15 ottobre, con un tema che ci catapulterà nel passato: il Medioevo! “Lo spirito è quello Olimpico – spiega Stefano Pampaloni, CEO dell’agenzia di comunicazione www.zaki.it, organizzatore dell’evento – dove l’importante è partecipare e soprattutto divertirsi. Nessuna vera competizione, nessuna prova di agility o gara di bellezza, solo il piacere di stare all’aria aperta nella splendida campagna toscana con il proprio carlino, assieme a tanti altri suoi simili, immersi in un’atmosfera ironica, spensierata e allegra”.

Un’avventura medievale aperta a tutti

Le Ugopiadi non sono solo un evento per chi possiede un carlino, ma un vero e proprio spettacolo per tutti, un’occasione di divertimento genuino, specialmente per i più piccoli! E se avete un carlino, non perdete l’occasione di farlo diventare protagonista di questa avventura medievale iscrivendolo nel sito www.ugopiadi.it. Per gli spettatori non è necessari alcuna iscrizione.

“Scatolette per tutti”. Raccolta di cibo morbido per il canile

Il cuore delle Ugopiadi non batte solo per i carlini, ma per tutti i cani! Con l’iniziativa Scatolette per tutti, vi invitiamo a portare cibo morbido (ad esempio paté) per i cani anziani del canile Baffi e Code di Livorno. Un piccolo gesto che può fare la differenza per questi amici pelosi che hanno difficoltà con i tradizionali croccantini. L’iniziativa si ripete dopo il successo dello scorso in cui furono raccolte oltre 300 scatolette.

Gare di (non) atletismo canino: uno spettacolo da non perdere. Si parte attorno alle 10:00, ecco il programma

Sfilata in Maschera: Un red carpet dove i veri protagonisti sono i carlini (e i loro umani) con costumi medioevali creativi e folli.

100 mt (ovvero, 15 metri…): Una corsa che mette alla prova la velocità e la potenza muscolare dei piccoli atleti.

100 mt a Ostacoli (ancora, 15 metri…): Una sfida che richiede velocità, tecnica e un pizzico di astuzia.

100 mt a staffetta dove il cambio se lo danno gli accompagnatori umani

Maratona: Un giretto dell’agriturismo che mette alla prova la resistenza dei carlini e dei loro padroni.

L’evento vedo il contributo dell’agenzia di Comunicazione Zaki e “Amì Pet Food” (www.amipetfood.com) azienda che produce cibo vegetariano per cani e gatti.

Alle Ugopiadi sarà presente anche il Centro Veterinario San Matteo di Livorno, che fornirà “consulenze” mediche gratuite ai cani iscritti alle gare.

Ma come nascono le Ugopiadi?

“Per capire la nascita delle Ugopiadi – spiega Pampaloni – bisogna risalire alla storia del carlino Ugo, che acquistai nel 2000 con la mia compagna Elisa. Dopo poche ore scoprimmo: rogna rossa, disturbi comportamentali, inappetenza e soprattutto una grave displasia ad entrambe le anche. Ugo, infatti, non veniva da un allevamento italiano, come ci era stato detto, ma era invece nato in un allevamento “lager” di un paese dell’est. Oggi Ugo non c’è più, una brutta malattia ha avuto il sopravvento dopo dieci anni di vita, ma è stato un cane nonostante tutto felice. Il sito su Ugo e di conseguenza le Ugopiadi nacquero per raccontare la sua storia e per scambiare opinioni con gli amanti di questa razza”.

Un Evento che fa notizia

Le Ugopiadi non sono solo un evento, ma un fenomeno che ha catturato l’attenzione dei media da tutta Italia, comprese le testate nazionali. Questo raduno canino non è solo un’occasione per vedere carlini in costumi adorabili e partecipare a gare esilaranti, ma è diventato nel tempo un appuntamento imperdibile che fa sorridere e divertire un pubblico sempre più vasto. Vi aspettiamo!

Per ogni ulteriore informazione www.ugopiadi.it

