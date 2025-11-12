Tornano sul palco del The Cage i Delta V

Venerdì 14 novembre fa tappa al teatrino “In Fatti Ostili Tour” dei Delta V, la primissima band ad aver mai calcato il palco del live club livornese nel lontano 2002; sabato 15 novembre arriva al The Cage la ricetta originale e imperdibile dei Mefisto Brass

Tornano sul palco del The Cage i Delta V, storica band milanese che da trent’anni attraversa la musica italiana con uno sguardo sempre lucido, inquieto e in anticipo sui tempi. Un ritorno dal forte valore simbolico, dal momento che i Delta V sono stati il primo gruppo a calcare il palco del live club livornese. Erano i tempi di via Cestoni e il sold out della band milanese aveva appena aperto le porte di una storia musicale che sarebbe arrivata fino ai giorni nostri. La band torna a Livorno per presentare dal vivo il nuovo album In Fatti Ostili, uscito per Universal Music Italia il 17 ottobre e anticipato dai singoli Nazisti dell’Illinois e Regole a Milano. Con In Fatti Ostili la band formata da Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino) e Simone Filippi (batteria) costruisce un affresco potente e disincantato del presente, tra suoni elettronici, visioni urbane e una scrittura che mescola introspezione e critica sociale. Il disco (il settimo della band) è prodotto da Paolo Gozzetti e dal primo storico produttore del gruppo, Roberto Vernetti e restituisce un mondo fatto di contraddizioni, diffidenze e paure, ma anche di resistenza e lucidità. Il tour promozionale dell’album è uno spettacolo sonoro e visivo immersivo, in cui elettronica, rock e immagini si fondono in un’esperienza totale. Una serata che è insieme un ritorno alle origini e uno sguardo verso il futuro, nel segno di una band che ha sempre saputo cambiare pelle restando fedele alla propria identità. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms al costo di 15 euro più i diritti di prevendita. A seguire, per restare insieme e ballare fino a notte fonda, dj-set targato Robetta Party; biglietti acquistabile in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 15 NOVEMBRE

Al The Cage arriva l’uragano sonoro dei Mefisto Brass, la techno brass band che sta incendiando palchi e piazze di tutta Europa con la sua carica travolgente. Una formazione esplosiva di soli fiati e percussioni capace di trasformare ogni concerto in un rito collettivo a base di groove, sudore e pura energia. Nati a Milano nel 2019, i Mefisto Brass si definiscono un sound system a energia polmonare: un’espressione che dice tutto sul loro stile unico, in cui la potenza della musica elettronica incontra la fisicità degli strumenti acustici. Il gruppo rielabora i linguaggi della techno, del drum’n’bass e del clubbing per portarli per strada, in piazza e nei club, ovunque ci sia spazio per ballare e respirare ritmo. Con oltre 260 concerti all’attivo tra Italia ed Europa, i Mefisto Brass si sono imposti come una delle realtà più originali e scatenate della nuova scena indipendente. Dopo l’Ep Amhardcore del 2020, nel 2024 è arrivato l’album di debutto Totem, che li ha lanciati in un tour di 80 date in otto Paesi, culminato con tre serate sold out al Circolo Biko di Milano. Nel 2025 la loro corsa non si ferma: la collaborazione con l’italiana Tube Agency e la francese Swap Music Agency li ha portati sui palchi di festival e club prestigiosi nazionali e internazionali. I Mefisto Brass sono Giacomo Bertazzoni (sax tenore), Lorenzo Faraò (sax baritono), Niccolò Pozzi (sousafono), Fabio Danusso (rullante) e Davide Turolla (grancassa). Quello di sabato si preannuncia uno show ad alta tensione, un lungo viaggio sonoro da ballare fino all’ultimo fiato. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire, come ogni sabato firmato My Generation, dj-set per continuare la festa fino a notte fonda: biglietti acquistabili in cassa a 10 euro, con prima consumazione inclusa.

