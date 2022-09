Toscana Organ Festival al Santuario di Montenero

Venerdì 9 settembre alle ore 21.15 presso il Santuario di Montenero si svolgerà un concerto per organo, coro, solisti con la partecipazione della Corale polifonica Don Fedele Luzi.

L’evento, organizzato dall’associazione Arte in musica, con il patrocinio della regione Toscana, e gli altri enti in locandina rientra nel ciclo di concerti previsti dal festival.

La serata sarà introdotta da Alberto Spagnoli presidente di Vivi Montenero associazione che da voce agli eventi culturali sul territorio. Il concerto è coordinato dal maestro Sandro Mecarelli (organo e Direzione), con la partecipazione dei maestri Marinella Russo (arpa), Fabio Lucchesi e Matilde Di Rienzo (flauto traverso), Rita Ruffolo (violino), e con la partecipazione delle voci soliste, Generosa Cicchetti (soprano ) Rosalba Fazzi e Sabrina Puccianti (mezzo soprano), e dei cantori della Corale Mariangela Lingua, Luciana Biordo, Elena Benvenutti, Caterina Simonetto, Ettore Antonelli, Ilio Caroni, Luca Conti.

