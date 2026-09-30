Tour a Montenero tra sacro e villeggiatura
Sabato 3 ottobre alle ore 16.30 si svolgerà un percorso guidato alla scoperta del quartiere di Montenero e delle sue due anime: quella legata alla spiritualità del celebre Santuario e quella della villeggiatura
Sabato 3 ottobre alle ore 16.30 si svolgerà un percorso guidato alla scoperta del quartiere di Montenero e delle sue due anime: quella legata alla spiritualità del celebre Santuario e quella della villeggiatura, che a partire dal XVIII secolo trasformò le colline livornesi in una meta privilegiata per viaggiatori e villeggianti.
Partendo da piazza delle Carrozze, si toccherà brevemente il cimitero del quartiere, per raggiungere la suggestiva Villa delle Rose. Saliremo poi a Montenero Alto con la storica funicolare, ripercorrendo lungo il percorso la storia del borgo e la sua vocazione alla villeggiatura, tra villini eclettici, paesaggio e architetture. Il tour proseguirà fino alla piazza del Santuario e al suo Famedio, per conoscere un altro importante capitolo della storia di Montenero e del suo legame con Livorno.
A conclusione della visita, è prevista una degustazione del tradizionale panino del pellegrino, accompagnata dal racconto della storia di questo particolare piatto della tradizione, a cura del Ristorante Montallegrо Orlandi.
COSTI:
Durata: circa 2 ore, degustazione compresa
Adulti €12 | Bambini 7-12 anni €10 | fino a 6 anni gratuito
PRENOTAZIONI:
0586 897890 – 348 0404516
[email protected]
Biglietti online: https://www.agaveservizi.it/vetrina-toscana-montenero-tra-sacro-e-villeggiatura.htm
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 ottobre alle ore 18.00.
N.B. Il biglietto per la funicolare è incluso nel costo del biglietto.
Vi aspettiamo per un pomeriggio alla scoperta di Montenero, tra storia, paesaggio e sapori della tradizione!
Cooperativa Agave
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