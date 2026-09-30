Tour a Montenero tra sacro e villeggiatura

Sabato 3 ottobre alle ore 16.30 si svolgerà un percorso guidato alla scoperta del quartiere di Montenero e delle sue due anime: quella legata alla spiritualità del celebre Santuario e quella della villeggiatura

Sabato 3 ottobre alle ore 16.30 si svolgerà un percorso guidato alla scoperta del quartiere di Montenero e delle sue due anime: quella legata alla spiritualità del celebre Santuario e quella della villeggiatura, che a partire dal XVIII secolo trasformò le colline livornesi in una meta privilegiata per viaggiatori e villeggianti.

Partendo da piazza delle Carrozze, si toccherà brevemente il cimitero del quartiere, per raggiungere la suggestiva Villa delle Rose. Saliremo poi a Montenero Alto con la storica funicolare, ripercorrendo lungo il percorso la storia del borgo e la sua vocazione alla villeggiatura, tra villini eclettici, paesaggio e architetture. Il tour proseguirà fino alla piazza del Santuario e al suo Famedio, per conoscere un altro importante capitolo della storia di Montenero e del suo legame con Livorno.

A conclusione della visita, è prevista una degustazione del tradizionale panino del pellegrino, accompagnata dal racconto della storia di questo particolare piatto della tradizione, a cura del Ristorante Montallegrо Orlandi.

COSTI:

Durata: circa 2 ore, degustazione compresa

Adulti €12 | Bambini 7-12 anni €10 | fino a 6 anni gratuito

PRENOTAZIONI:

0586 897890 – 348 0404516

[email protected]

Biglietti online: https://www.agaveservizi.it/vetrina-toscana-montenero-tra-sacro-e-villeggiatura.htm

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 ottobre alle ore 18.00.

N.B. Il biglietto per la funicolare è incluso nel costo del biglietto.

Vi aspettiamo per un pomeriggio alla scoperta di Montenero, tra storia, paesaggio e sapori della tradizione!

Cooperativa Agave

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