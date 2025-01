Tour alla scoperta dei luoghi di Pietro Mascagni

Nuovo appuntamento di Confesercenti e Vetrina Toscana per sabato 18 gennaio dalle ore 15:30 con la visita dei luoghi che hanno indissolubilmente legato il maestro alla sua Livorno. E non mancherà la tappa gastronomica. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 gennaio alle ore 18.00

Bello ed elegante il tour che, grazie al progetto di Confesercenti e Vetrina Toscana, si svolgerà sabato 18 gennaio a partire dalle ore 15:30 nei luoghi che hanno indissolubilmente legato Pietro Mascagni alla sua città di origine, Livorno. Il tour partirà da Piazza Cavallotti, precisamente di fronte a dove un tempo era ubicata la vecchia casa natale del maestro. A differenza di altri menti geniali native livornesi, che recisero il loro legame con la città d’origine, Pietro Mascagni amò sempre la sua città facendovi sempre e frequentemente ritorno, sia per motivi professionali che privati – ad esempio, amava l’arte locale di Fattori e Nomellimi, di cui era appassionato collezionista ed acquistò una proprietà ad Antignano. L’itinerario, che segue un filone cronologico-biografico, proseguirà facendo tappa alla Chiesa di San Benedetto, esempio di architettura neoclassica ubicata in piazza XX settembre. dove ancora oggi è osservabile l’antico organo a canne sul quale si esercitava da giovane Pietro Mascagni. Successivamente il tour si concentrerà sulla visita all’interno degli affascinanti spazi del Teatro Goldoni, dove è allestito il Museo Mascagnano. Il teatro Goldoni di Livorno è uno dei luoghi simbolo in tutta Italia del grande compositore: qui, da sempre, le sue opere vengono acclamate dal pubblico ed ancora oggi il teatro mantiene vivo il profondo legame con Mascagni attraverso iniziative e spettacoli. Il museo raccoglie cimeli, documenti e testimonianze relativi alla vita e alle opere del compositore livornese, che saranno lo spunto per ripercorrere momenti salienti della vita di Pietro Mascagni, conoscere approfonditamente l’uomo dietro al compositore e focalizzareml’attenzione su una selezione delle sue maggiori opere.

Come d’obbligo, quando gli eventi sono svolti sotto l’egida di Vetrina Toscana, non mancherà la tappa gastronomica che questa volta vede protagonista l’Antica Torteria al Mercato Centrale. Tra la piazza Cavallotti e la chiesa di San Benedetto faremo una piacevole sosta all’Antica Torteria al Mercato – Da Gagarin per una degustazione del labronicissimo 5&5 e spuma. L’evento, organizzato con la preziosa collaborazione di Agave Cooperativa, rientra nell’ambito delle programmazione di Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e Cibo è realizzato grazie al contributo della Regione Toscana e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e gode del patrocinio del Comune di Livorno.

COSTI: Adulto € 10,00 | Bambino 7-12 anni 8.00 € | fino a 6 anni GRATUITI

DIFFICOLTÀ: Nessuna difficoltà. Si consiglia di indossare scarpe comode per una passeggiata urbana.

DURATA: 2 ore (compresa la degustazione)

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE ENTRO VENERDI 17 GENNAIO ORE 18:00 – CONTATTARE:

Coop. Agave

Tel. 0586/897890 – Mobile 3480404516

Mail: [email protected]

Prenotazioni online: https://www.agaveservizi.it/i-luoghi-di-mascagni.html

