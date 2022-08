Tour alla scoperta della storia della balneazione a Livorno

Sarà un viaggio alla scoperta della storia della balneazione a Livorno, non solo sugli storici stabilimenti balneari dell' Ottocentesca Passeggiata a mare

Nuovo originale giro in battello nei fossi medicei. Sarà un viaggio alla scoperta della storia della balneazione a Livorno, non solo sugli storici stabilimenti balneari dell’ Ottocentesca Passeggiata a mare, ma anche quelli più popolari all’interno del Pentagono oramai scomparsi.

Storie e aneddoti con alcune chicche Labroniche, su come si imparava a nuotare ai primi del 900 e nel Quartiere Venezia… e molto altro.

𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢:

Inizio 21

[APPUNTAMENTO 15 minuti prima dell’orario di inizio]

𝗗𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮: 1 ora

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗼: €12 adulti

€6 da 6 a 12 anni

𝗔𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼: di fronte all’Istituto Nautico, Piazza la Giovine Italia, 1

𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔:Tramite MESSAGGIO WHATSAPP al 3490057410 (no messaggi vocali).

Il messaggio deve contenere [un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI+ ORARIO SCELTO]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO A NOSTRO MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori info o per prenotare per chi non ha Whatsapp)

Condividi: