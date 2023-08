Tour con le Guide Labroniche: “Remi in pasta amaranto”

Un nuovo originale tour in battello a cura delle Guide Labroniche in collaborazione con il Pastificio Chiesa

Venerdรฌ 25 agosto al via ad un nuovo originale tour in battello a cura delle ๐—š๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ in collaborazione con il ๐—ฃ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐—–๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ. Scopriremo lungo il percorso gli angoli piรน suggestivi della nostra cittร , il legame fra il giglio fiorentino e Livorno, e come nasce il color amaranto come simbolo della nostra cittร

Giunti sotto la possente mole della Fortezza vecchia ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—–๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ, ๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ž๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ผ๐—ณ ๐—ฝ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฎ, ci proporrร un assaggio di una sua originalissima pasta artigianale creata per l’occasione

๐—ข๐—ฅ๐—”๐—ฅ๐—œ๐—ข:

Inizio 21.00 – fine 22.00

[APPUNTAMENTO 15 minuti prima dell’orario di inizio]

๐——๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฎ: 1 ora

๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ผ: โ‚ฌ16 adulti

โ‚ฌ12 sotto i 12 anni

๐—”๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ di una pasta creata per l’occasione ovvero il Giglio di color amaranto [Pasta: semola grano duro , manitoba, uova, barbine rosse.

Condimento: pesto con ricotta] e un bicchiere di vino bianco.

๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ: di fronte all’Istituto Nautico, Piazza la Giovine Italia, 1

๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ข๐—ง๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐—ข๐—•๐—•๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—”๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—”:Tramite MESSAGGIO WHATSAPP al 347/2718655 (no messaggi vocali).

Il messaggio deve contenere [un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO A NOSTRO MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori info o per prenotare per chi non ha Whatsapp)

