Tour dei canali e degustazione con Sapori di mare in battello
Venerdì 3 luglio alle 19 un appuntamento dedicato alla storia e ai sapori della tradizione marinara livornese. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 3 luglio alle ore 12.00 tramite il link che trovate in fondo all'articolo. Per info: 348 7382094, [email protected]
Un viaggio tra storia, tradizione e gastronomia per scoprire Livorno da un punto di vista insolito, quello dell’acqua. È in programma venerdì 3 luglio 2026 alle ore 19 l’iniziativa “Sapori di mare in battello“, che propone un tour guidato a bordo del Battello Marco Polo lungo i suggestivi canali medicei. Durante la navigazione i partecipanti potranno ammirare antiche fortezze e i vecchi scalandroni con le tipiche cantine aperte sull’acqua, testimonianze del passato e delle tradizioni marinaresche della città. Il tour sarà accompagnato dalla degustazione di uno dei piatti simbolo della cucina labronica, la “seppia e bietola”, a cura di All’improvviso di Debora Pagni, in un’esperienza che unisce racconto del territorio, paesaggio urbano e sapori identitari.
Costi
Adulti: 12 euro
Bambini da 6 a 12 anni: 8 euro
Bambini fino a 6 anni: gratuiti (solo tour in battello)
Difficoltà
Facile, si consiglia di indossare scarpe comode per la discesa allo scalandrone.
Durata
Circa 1 ora e 15 minuti, degustazione compresa.
Ritrovo e partenza
Ore 18.45, Scali Novi Lena – Cantine sotto Piazza Mazzini.
Prenotazioni online
Sul sito www.tourinbattello.livorno.it, nella sezione dedicata all’evento.
Informazioni
Segreteria Coop. Itinera Livorno Cultura e Turismo
Tel. +39 0586 894563 – Cell. 348 7382094
Orari: 9.30-12.30 / 16.00-19.00
Mail: [email protected]
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 3 luglio alle ore 12.00.
L’iniziativa fa parte di “Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo”, con l’organizzazione di Vetrina Toscana e il contributo di Confesercenti Provinciale di Livorno, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Comune di Livorno, oltre al sostegno di Unioncamere e Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con Itinera Livorno Cultura e Turismo.
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