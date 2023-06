Tour in battello alla scoperta della storia del porto

Un giro che porterà i visitatori alla scoperta dell'evoluzione del porto labronico, da piccola insenatura e parte terminale di Porto Pisano al porto nuovo o industriale ancora oggi in evoluzione

Sabato 17 alle ore 10 Guide Labroniche organizzano un tour in battello alla scoperta della storia del porto di Livorno. Un giro che porterà i visitatori alla scoperta dell’evoluzione del porto labronico, da piccola insenatura e parte terminale di Porto Pisano al porto nuovo o industriale ancora oggi in evoluzione. Uno sguardo veloce all’ingresso del molo nuovo, un passaggio dagli scali Finocchietti dove anticamente si trovava il porticciolo dei genovesi, per poi deviare attraverso il Fosso sovrastato dal ponte che collega le due parti di via della Madonna per poi riprendere il percorso tradizionale. Il tour durerà tra i 50 e i 60 minuti con partenza dagli Scali Novi Lena alle ore 10.

Ritrovo ore 9.45.

Per partecipare al tour è necessaria la prenotazione da effettuare via whatsapp ad Irene 3409257207. Per consentire una migliore organizzazione, le prenotazioni si chiuderanno venerdì sera alle ore 18.

Costo 12 euro adulti; 5 euro dai 6 ai 12 anni

Condividi: