Tour in pullman scoperto per i Mayor in vista di “Non posso, c’ho da fa”
Domenica 12 aprile la compagnia diretta da Lamberto Giannini farà dalle17 il suo consueto giro sul lungomare in pompa magna con il pullman scoperto di Livorno City Sightseeing per animare un po’ la giornata e attirare nuovi spettatori
Sì avvicina il debutto di “Non posso, c’ho da fa”, che solcherà il palco del Teatro Goldoni il 7 e 8 maggio. Lo spettacolo, una co produzione Mayor Von Frinzius APS e Fondazione Teatro Goldoni, è quasi sold out, sono pochissimi i biglietti rimasti, ma la Mayor non demorde e per promuovere ulteriormente questo successo anticipato domenica 12 aprile farà dalle17 il suo consueto giro sul lungomare in pompa magna con il pullman scoperto di Livorno City Sightseeing per animare un po’ la giornata e attirare nuovi spettatori!
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