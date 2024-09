Tour itinerante delle ville a bordo del bus scoperto

Sabato 21 settembre il primo degli otto appuntamenti organizzati da Confesercenti nell’ambito del progetto Vetrina Toscana 2024/2025. Accompagnati da una guida d’eccezione visiteremo le più importanti residenze storiche della città e concluderemo il tour con la degustazione della classica “francesina”. INFO: 0586.894563, cell.: 348.7382094

Si apre sabato 21 settembre – con il primo degli otto appuntamenti in programma nel comune di Livorno – la stagione di iniziative organizzate da Confesercenti nell’ambito del progetto Vetrina Toscana 2024/2025. Da oltre vent’anni l’associazione di categoria del commercio e della ristorazione è protagonista nella nostra provincia con gli eventi legati al progetto Vetrina Toscana, pensato e finanziato sia da Regione Toscana che dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, finalizzato a promuovere e valorizzare il connubio tra bellezze del territorio ed eccellenze enogastronomiche locali. Anche quest’anno, grazie al coordinamento garantito dal Confesercenti Toscana, gli eventi organizzati nel comune e più in generale nella provincia di Livorno faranno parte di “Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo” sulla cui pagina dedicata @appuntidiviaggioraccontidiToscana si potranno trovare tutte le iniziative organizzate dalle Confesercenti di Siena, Arezzo, Prato, Pistoia e Pisa nei prossimi mesi. Quella in programma a Livorno sabato 21 settembre è un’occasione imperdibile di visitare tutte insieme, accompagnate da una guida d’eccezione, le più importanti residenze storiche della città: “L’anima delle ville: tour itinerante a bordo del bus rosso” porterà i partecipanti in tour alla scoperta di una Livorno insolita, quella delle ville sette/ottocentesche a bordo del bus rosso, il che consentirà di raggiungere queste nobili “signore” che si trovano in aree spesso lontane dal cuore della città, ma le cui vicende sono centrali, per conoscere la storia artistica, culturale ed economica della città. Un appuntamento che si concluderà con la degustazione della classica “francesina” in versione street food a cura di ApeTito. Per prenotarsi ed avere tutte le info gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con Cooperativa Itinera allo 0586.894563 o sul mobile 348.7382094.

